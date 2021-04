Tom De Cock (eenmalig) naar NRJ

Vanaf 3 mei zet radiozender NRJ twee weken lang de studio open voor de LGBTQIA+-community. Op een toegankelijke manier, waarbij de muziek centraal blijft staan, vertellen ambassadeurs uit alle hoeken van het regenboog-alfabet hun verhaal. De actie wordt afgesloten op maandag 17 mei.

Dat is uiteraard niet toevallig op 'Idahot' (International Day against Homo- and Transphobia). Op die dag hoor je van 16.00 tot 19.00 de 'Shout Out & Proud Soundtrack'. Als co-host van NRJ-dj Kim Muylaert, komt Tom De Cock die dag nog eens mee presenteren. Iedereen is welkom om suggesties te doen voor die soundtrack en om zijn/haar/hun verhaal te doen, via NRJ.be.

Dit zijn de ambassadeurs:

Maandag 3 mei – Charlie Dewulf

'If I could begin to be half of what you think of me, I could do about anything. I could even learn how to love.'

Als non-binaire regisseur (o.a. van de webserie 'Brak') begrijpt Charlie als geen ander hoe belangrijk het is om LGBTQIA+-thema’s direct en indirect aan bod te laten komen in hun projecten.

Dinsdag 4 mei – Jani

'Ik probeer altijd mensen met liefde te benaderen en op een positieve manier een boodschap mee te geven. Ik zet me bijvoorbeeld heel erg in voor bodyshaming en dankzij de kansen die ik krijg op tv, kan ik bepaalde thema’s bespreekbaar maken. Ik host een talkshow met drags; ik strijd voor gendergelijkheid, ik ondersteun de Gay pride. Zo kan ik ook mijn steentje bijdragen. Met liefde geraken we er wel. #LoveisLove.'

Woensdag 5 mei – Fleur Pierets

'We have an obligation to awaken and, at the same time, dream.'

Fleur is artiest, schrijver en activist en wordt mooi omschreven als 'bewustzijnsrevolutionair'. Ze schreef het boek 'Julian' over haar overleden vrouw, met wie ze zou trouwen in elk land waar dat als LGBTQIA+-koppel mag. Ze geraakten aan 4 van de 29 landen. Ze kijkt liever naar wat ons bindt, dan naar wat ons uit elkaar houdt.

Donderdag 6 mei – Lola McQueen

'Niemand moet zeggen wie je bent of wat je kan doen, dat bepaal jijzelf alleen!'

Lola is 'Europese Best Drag Queen 2020', 'Miss Deaf World 2017' en kreeg een golden buzzer in 'Belgium's Got Talent' in 2019.

Vrijdag 7 mei – Hind Eljadid

Geëngageerd schrijfster en slam poet, organisator ZonderWolk. Haar beklijvende debuut 'Kruimeldief' bracht ze samen met haar zus uit (die illustreerde), over hun eigen pittige levensverhaal.

Maandag 10 mei – Jaouad Alloul

'Iedereen is een Messias.'

Jaouad is zanger, acteur, danser en all-round artiest. Maar ook activist en oprichter van Be Human vzw, podcasthost en creatieve duizendpoot.

Dinsdag 11 mei – Joy Standaert & Jolien De Greef

Joy: 'Als 13-jarige snakte ik naar lesbische personages in reeksen of films, op zoek naar bevestiging dat holebi's een gelukkig leven kunnen leiden. Een realistische en positieve representatie van holebi's in de media is zó belangrijk.'

Jolien: 'Joy en ik zijn allebei bewust heel open over onze relatie. We hopen zo ook anderen, die twijfelen om uit de kast te komen, de kracht te geven om te kunnen zijn wie ze willen zijn.'

Joy en Jolien zijn bijna negen jaar samen waarvan drie jaar getrouwd. Ze leerden elkaar kennen achter de schermen van de VRT waar Joy werkt als regisseur bij Ketnet. Jolien is muziekmanager en persverantwoordelijke bij het muzieklabel Warner Music.

Woensdag 12 mei – Fred Libert

'Ik heb twee moeders. Dat is geen heteroseksueel ouderpaar, geen biologische vader die aan mijn wieg stond, mij op mijn fiets zette en mij troostte bij mijn eerste verdriet. Ik heb hem niet gemist. Ik heb twee moeders, die aanwezig waren, er voor mij waren en van mij waren. Zij (ver)vulden het 'ouder' zijn meer dan compleet en dat doen ze nog steeds. Een vader hoefde ik niet.'

Fred, een 'gewone gast uit Gent', is 27. Hij heeft dus twee moeders en wil dit uur graag aan hen opdragen. Hij neemt het op voor LGBTQIA+-rechten omdat hij wil dat zijn moeders en iedereen vrij kunnen leven.

Donderdag 13 mei – Uwi Van Hauwermeiren

'Saying no to things that make you feel like shit, is a heroic act of self love.'

Uwi is woordvoerder bij Wel Jong Niet Hetero, activist en houdt een blog bij waarop die openlijk schrijft over hun top surgery.

Maandag 17 mei – Tom De Cock

'Het is waar: We leven in Vlaanderen in een heerlijk paradijs van holebirechten. Maar daar mogen we ons niet door in slaap laten sussen. Er wordt elke dag op de hele wereld (en jammer genoeg ook soms bij ons) geweld gepleegd tegen mensen als ik. Het lijkt wel alsof de traditionele, binair denkende hetero’s allemaal geobsedeerd zijn door geaardheid en gender, terwijl de gemiddelde LGBTQ+-medemens maar 1 ding wil: met rust gelaten worden. Ik ben dus blij dat er een dag bestaat waarop we tegen dat gedrag een héél grote middelvinger opsteken. En muziek is de ideale drager voor die boodschap.'

Programma manager Nathalie Delporte: 'Als jongerenzender zetten we 24/7 uiteraard de hits centraal maar daarnaast zijn we het aan onszelf en onze luisteraar verplicht om ons maatschappelijk te engageren. Dat deden we onlangs met 'Big Steps', over de grote stappen die in een jongerenleven worden gezet. In mei geven we graag extra aandacht aan de LGBTQIA+-community. We hebben heel toffe gasten uitgenodigd, elk met hun verhaal. Verhalen waar we even bij stil willen staan, omdat het wel degelijk nog nodig is. Zelf getrouwd zijnde met een vrouw en samen moeder van twee dochters, kan ik alleen maar hopen dat we een steen kunnen verleggen met dit verhaal. Als er ook maar één luisteraar is die hiervan iets opsteekt en zich door de verhalen en muziek van onze gasten ondersteund voelt, dan is deze actie voor mij helemaal geslaagd!”