Tickets 'W817'-film vliegen de deur uit

Foto: Ketnet - © VRT 2019

'Als de fans in totaal 50.000 tickets kopen, maken wij een film', liet de cast van de legendarische Ketnetreeks 'W817' onlangs weten. Na twee weken staat de teller al op 40.000 verkochte tickets, waardoor de kans dat de film er effectief komt, vrij groot is. Wie nog geen ticket heeft, heeft nog tot 4 april om daar verandering in te brengen.

De film zal tussen 2 en 11 oktober te zien zijn in Kinepolis en heet '8eraf'. Alles begint met een videoboodschap van Carlo, waarin hij zijn vrienden uitnodigt op zijn trouwfeest. Enkel Akke ontbreekt, en al snel wordt duidelijk dat ook Carlo zelf iets van plan is. Wat precies, komen we dit najaar te weten.



Bron: Het Nieuwsblad