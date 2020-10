'Thuis' neemt afscheid van actrice Monika Van Lierde (dokter Ann)

Actrice Monika Van Lierde nam donderdagavond afscheid van Thuis. Ze vertolkte al sinds de start van de populairste dagelijkse fictiereeks van Vlaanderen dokter Ann De Decker, een iconisch personage.

Monika speelde mee in maar liefst 2913 afleveringen van Thuis. Ze besliste een tijd geleden dat ze op zoek wilde gaan naar andere uitdagingen:

'Na 25 jaar de doktersjas van Ann aan de haak hangen, dat is niet evident. Soms bekruipt me nog een gevoel van heimwee, maar anderzijds weet ik dat ik de juiste beslissing nam. Het is tijd voor iets anders. De laatste opnamedag was wel heftig: intens en vol liefde. Ik heb met een heel warm gevoel en veel dankbaarheid afscheid kunnen nemen van 'Thuis' en de collega's.'

Nadat de afgelopen weken bleek dat haar vader Walter haar vriendin Tania vroeger verkracht had - en ook de vader was van Tania's zoon Xander - werd de situatie voor dokter Ann onhoudbaar. Ze worstelde omdat het ideaalbeeld dat ze van haar vader had, aan diggelen viel. Haar relatie met Tania kwam tot een einde door alle spanningen. En tijdens een schermutseling met Xander sloeg ze, om Tania te beschermen, hem dood neer. Dat alles zorgde ervoor dat dokter Ann opnieuw wilde beginnen, ruimte nodig had, weg van hier. Een nieuwe start in Kaapverdië lijkt haar wel wat. En zo neemt 'Thuis' afscheid van dokter Ann en van Monika.

'Thuis'-producer Hans Roggen: 'Het moet zo ongeveer de zomer van 2019 geweest zijn toen Monika me er voor het eerst over aan sprak: 'Is het niet tijd om te stoppen met dokter Ann?’ We hebben samen met de schrijvers gezocht naar een waardig afscheid van het personage, iets wat de kijkers zou bijblijven. Dat verhaal hebben we de afgelopen weken samen met Monika kunnen vertellen. Monika heeft al heel wat producers overleefd in die 25 jaren 'Thuis'. Maar elkeen zal zeggen dat we het meest collega Monika zullen missen: een sfeermaker op en naast de set, een actrice met vakkennis en gewoon ook een fijn persoon. Het ga je goed, neem die nieuwe kansen en wie weet… Kaapverdië is nu ook weer niet zo ver weg.'

De eerste woorden van dokter Ann

Monika sprak haar eerste woorden als dokter Ann op 23 december 1995, in de allereerste aflevering van Thuis: 'Dat zal dan niet lang meer duren.' Felicienne had een fout gemaakt bij de doktersafspraken, papa Walter suste dat Ann niet zo snel kwaad wordt. Maar de jonge dokter Ann De Decker bijt van zich af. En dat zal ook de komende 25 jaren zo zijn.

Monika: 'Mijn eerste repetitie kan ik me niet zo meer voor de geest halen, maar wél de eerste fotosessie. Dat waren zwart-wit portretten van de originele, eerste acht acteurs. Het was een onwezenlijk gevoel om daarbij te zitten.'

Dokter Ann is een vrouw die met twee voeten stevig op de grond staat en niet met zich laat sollen. Ze kijkt erg op naar haar vader, maar met haar moeder Marianne zal ze altijd op de rand van conflict leven. Haar broer Tom is het mama's kindje en dat zal ze regelmatig voelen.

Doorheen de jaren is Ann zichzelf gebleven, vind ik. Ze is natuurlijk ouder geworden: in haar kern is ze dezelfde vrouw als vroeger, maar met een rugzakje van haar leven. Voor mezelf voelt het prettig aan dat ik lang met dezelfde mensen kon werken bij 'Thuis'. Dat geeft een warm gevoel van veiligheid en dat zorgt voor spelvrijheid als acteur. Zo kon ik, Monika, veel vrijer de niet zo vrije Ann spelen.

'Het grote verdriet, blinde woede, overdonderende verliefdheid: heerlijk om te spelen'

In de liefde had Ann up en downs: ze kende vele liefdes, met Tania Tibergyn als haar meest recente vriendin. Helaas liep dat niet goed af na de onthulling dat Anns vader Walter Tania ooit verkracht had. Dokter Ann beleefde voordien romances met John De Brabander, Lou Swertvaeghers, Jean-Pierre De Ruyter, Manon Raeman, Sandrine Verbeelen, Barbara Vinck, Mayra Magiels en Jessica Engels..

Monika: 'Wat me altijd zal bijblijven van op de set is het moment waarop Ann voelt dat ze op vrouwen valt. Dat vond ik heel interessant, die emotionele omkering. Ook de wrede speech van Ann op het totaal fout gelopen huwelijksfeest van Tom en Judith vond ik heerlijk om te spelen. Dat moment blijft me zeker bij. Maar eigenlijk alle scènes waarin ik extremere gevoelens mocht spelen: het grote verdriet, de blinde woede of angst, overdonderende verliefdheid … En het vele gelach, gezwans en getetter tussen de opnames door. Samen met collega’s gewoon even zeveren en plezier maken, dat maakt dat je je job leuk blijft vinden en zorgt voor voeding.'

Wat vindt Monika eigenlijk zelf van dokter Ann? Wat zou ze tegen haar zeggen als ze haar tegenkwam op straat?

'Ik heb het altijd al bizar gevonden als mensen iemand aanklampen op straat. Dus ik zou haar vooral gewoon laten passeren en met rust laten' (lacht).

