'Thuis' herbegint op 31 augustus

Foto: Eén - © VRT 2020

'Thuis' begint aan het nieuwe seizoen op maandag 31 augustus. Dat is meteen ook de datum waarop alle vertrouwde Eén programma's in de vooravond hun rentrée maken.

Als gevolg van het coronavirus moest 'Thuis' noodgedwongen het lopende seizoen afbreken op vrijdag 24 april, net als 'Familie' trouwens. De makers van beide soaps hadden deze beslissing toen gezamenlijk genomen.

Gisteren schreven we al dat 'Familie' op 24 augustus terugkeert, de fans van 'Thuis' moeten dus nog een weekje langer op hun tanden bijten. Wie niet meer heel goed weet hoe het in april is afgelopen, kan op zondag 30 augustus de laatst uitgezonden aflevering nog eens herbekijken. De dubbelaflevering waarmee 'Familie' het seizoen afsloot is diezelfde dag, na het middagnieuws, te zien.

Maandag 31 augustus maken overigens ook 'Dagelijkse Kost', 'Blokken' en 'Iedereen Beroemd' hun comeback. De volledige najaarsprogrammering wordt volgende week bekend gemaakt en daarover lees je uiteraard alles hier bij TVvisie.



