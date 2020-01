'Thuis' dit jaar al 1 miljoen keer gestart op VRT NU

Foto: TVvisie - © Nico De Freyn 2019

Dinsdag 28 januari rond 17.30 uur werd de 1.000.000ste aflevering van 'Thuis' van 2020 gestart op VRTNU.be, het streaming platform van de VRT.

Een nieuw record want dat was opnieuw sneller dan het voorgaande jaar. In 2019 werd pas 4 dagen later, op 1 februari 2019, die kaap van 1 miljoen videostarts van 'Thuis' gehaald. In het hele jaar 2019 werd er meer dan 10 miljoen keer op de play-knop gedrukt voor een aflevering van 'Thuis'.

Naast deze grote schare, trouwe streamers via VRT NU, staan de 1.246.355 trouwe kijkers die dagelijks hun favoriete tv-programma volgen op hun televisie (CIM live+7, 4+, in 2019).

'Wie beweert dat lineaire televisie dood is, negeert de realiteit', zegt Hans Roggen, producer van 'Thuis'. 'Goede programma's komen bovendrijven en weten alle Vlamingen voor het scherm te kluisteren. 'Thuis' is een programma waar samen naar gekeken wordt: letterlijk samen in de zetel met het gezin of digitaal samen praten in één van de vele Whatsapp- en Facebookgroepjes die over 'Thuis' gaan.'

'Met ons dagelijks verhaal bereiken jong en oud en iedereen die daartussen zit, op televisie, online via streaming en via onze sociale mediakanalen op Facebook en Instagram. De polsslag van Vlaanderen voel je elke dag in 'Thuis'', aldus nog Hans Roggen.