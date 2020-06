The Park, Woestijnvis en VIER lanceren virtual reality-game van 'De Mol'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

The Park lanceert vanaf 1 juli een gloednieuwe virtual reality ervaring van 'De Mol'. En dat is goed nieuws voor de vele fans van het populaire tv-programma die zo eindelijk ook zélf eens op zoek kunnen gaan naar de mol of misschien wel de geheime en felbegeerde rol van saboteur krijgen.

De enige echte doch virtuele Gilles De Coster schotelt - minimum vier en maximum vijf - spelers gedurende een half uur de meest uitdagende opdrachten voor in het prachtige en gevarieerde Nieuw-Zeeland. Een museum beroven, helikoptervlucht meemaken of in een ravijn springen: opdrachten die zo in 'De Mol' kunnen voorkomen.

Gilles De Coster: 'Dit komt echt heel dicht bij de ervaring van een echte deelname aan 'De Mol'. Je wordt midden in het spel gedropt – letterlijk – en speelt in een geweldige omgeving drie heerlijke opdrachten en de finale. Eindelijk weet ik zelf eens hoe het voelt om te luisteren naar die kwibus van een presentator.'

De VR-ervaring werd ontwikkeld door The Park in samenwerking met twee zeer ervaren 'De Mol'-makers van Woestijnvis. Joren Creylman en Jeroen Mertens mochten de voorbije maanden hun creativiteit botvieren op een virtuele zoektocht naar de saboteur.

'De samenwerking met The Park was een heel fijne en bijzonder interessante ervaring. Het is echt onvoorstelbaar wat er allemaal mogelijk is in de virtuele wereld. We konden het zo gek niet bedenken of de VR-animators werkten het tot in het laatste detail uit. Ook al zoeken we bij het maken van De Mol steeds de grens op, toch moeten we ons in de realiteit aan veel regels houden en zijn de productionele beperkingen soms zo groot dat we een opdracht toch moeten loslaten. Dat bleek nu net omgekeerd. We mochten er steeds nog een stevig schepje bovenop doen. Een helikopter uit de zee! Een duik in een ravijn! We willen ook stiekem al heel lang naar Nieuw-zeeland, maar praktisch en financieel ligt dat wat moeilijk. Nu kon het wel. Ontzettend fijn ook dat we nu heel veel mensen een speelervaring kunnen aanbieden. Wij gaan alleszins nog een paar keer spelen deze zomer!'

Het spel is vanaf 1 juli beschikbaar in de pop-up locatie in Blankenberge en vanaf 2 juli in alle locaties van The Park (Antwerpen, Hasselt, Brussel, Kortrijk, Gent). Je beleeft de VR-ervaring met je bubbel van 4 tot 5 vrienden. Net zoals de andere ervaringen in The Park, gaat het om een free-roam VR concept waarbij spelers vrij bewegen in een ruimte, zonder vast te zitten aan specifieke omkadering of bedrading. Als speler wandel je, met VR-bril en rugzak met sensoren, een wereld van 'De Mol' binnen. Gilles De Coster duidt heimelijk aan wie de mol is, waarna de opdrachten in een visueel schouwspel van start gaan. Wie ontmaskert de mol? Wie valt af? Het spel is een combinatie van actie, quizzen, behendigheid en lef.

Wie vreest voor corona is veilig in handen van The Park. Je speelt enkel met de mensen waarmee je geboekt hebt en bovenop de mondmaskers, handgels en alcohol doekjes gaat The Park nog heel wat verder. Speciale 'Rein'-UVC/Ozone kasten ontsmetten de brillen en de 'Genano' lucht ontsmetters reinigen tot 5.000 m³/uur. Je krijgt, als je dat wenst, tijdens het spel ook een virtuele waarschuwing als je te dicht bij elkaar komt.

Philippe De Schutter, CEO The Park: 'Zolang we de aard van het beestje niet kennen laten we niets aan toeval over. Daarom kiezen we voor materiaal dat letterlijk gebruikt wordt om operatiezalen kiemvrij te houden. Dat is enorm duur, maar het vertrouwen van de klant verliezen is nog veel kostelijker.'

'We willen met de VR-game van 'De Mol' de 'thrill' van het televisieprogramma vertalen naar vlot speelbare en bloedstollende spelervaringen. We kunnen met trots zeggen dat we hierin geslaagd zijn. Zowel beeld- als geluidstechnisch waan je je echt in Nieuw-Zeeland in een grot, op een klif of op een hoge toren. Dit was alleen mogelijk door de nauwe samenwerking met de talenten van Woestijnvis: Jeroen Mertens, Michiel Devlieger, Gilles De Coster en Joren Creylman, enerzijds, en onze partners van Triangle Factory anderzijds. De kijker wordt nu de speler, en dat is waar The Park om draait.'

'De Mol' is het vierde eigen spel van The Park, en zet daarmee voor het eerst ook volop in op families.

John Porter, CEO Telenet: 'Van televisie kijken naar zelf beleven: dat was altijd een van de doelstellingen van The Park. De beste entertainment-ervaringen zijn immers diegene waar je zelf actief bij betrokken bent. Na eerder de fictiereeks 'De Dag' te vertalen naar Virtual Reality, is het nu ook weer een absolute mijlpaal om een van de meest populaire tv-programma's als spel neer te zetten. We willen hiermee het grote publiek laten kennismaken met de toekomst van entertainment.'

Rest ons enkel nog aan de enige echte mol 2020 te vragen wat zij ervan vond:

Alina Churikova (dé Mol van 2020): 'Het is de eerste keer dat ik een VR-spel speel en ik moet toegeven dat ik echt omver geblazen werd. Hoe realistisch alles lijkt. Hoe grappig ook om Gilles De Coster virtueel te ontmoeten.Het was heel leuk om dit spel als kandidaat te beleven en niet als mol. Ik raad het al mijn vrienden aan! We gaan zeker eens spelen met z’n allen en ik ben heel benieuwd hoe zij gaan reageren wanneer ze bang worden op hoogtes die er veel echter uit zien dan je zou verwachten.'

Het spel kan je nu boeken via vier.be en via theparkplayground.com.