'The Loudest Voice': Russel Crowe in nieuwe topreeks bij Canvas

Het ziet ernaar uit dat we de komende tijd met zijn allen meer tijd thuis zullen doorbrengen. Maar we kunnen van de nood ook een deugd maken, bijvoorbeeld door naar de prachtige fictiereeksen van Canvas te kijken.

Na 'The Handmaid’s Tale' en 'True Detective' pakt Canvas in zijn kwaliteitsfictieslot op woensdag opnieuw uit met zo'n straffe reeks: 'The Loudest Voice' is een 7-delige historisch-biografische reeks over Roger Ailes (1940-2017), de oprichter van de rechts-conservatieve nieuwszender Fox News en een van de belangrijkste steunpilaren van Donald Trump tijdens diens verkiezingscampagne in 2015-2016.

De serie van de Amerikaanse producent Showtime toont hoe Ailes op vraag van mediatycoon Rupert Murdoch Fox News vanaf 1996 uitbouwde tot een van de meest invloedrijke medianetwerken in Amerika. Het nieuwskanaal stak CNN al snel naar de kroon in populariteit, profileerde zich met 9/11, bestreed Barack Obama en steunde Donald Trump. Ailes moest in 2016 ontslag nemen na beschuldigingen van ongewenste seksuele intimiteiten.

De reeks is gebaseerd op het boek 'The Loudest Voice in the Room' van onderzoeksjournalist Gabriel Sherman, die ook als personage opduikt in de reeks. Elke aflevering focust op een cruciaal jaar in de geschiedenis van Fox News.

De rol van de corpulente Roger Ailes wordt vertolkt door een haast onherkenbare Russel Crowe ('Gladiator', 'A Beautiful Mind'), die voor zijn briljante vertolking een Golden Globe won. Andere hoofdrollen zijn voor onder meer Sienna Miller ('Alfie', 'Stardust', 'The Girl'), die de rol van Rogers beproefde echtgenote Beth speelt, en Naomi Watts ('21 grams', 'Birdman', 'King Kong') als Fox-journaliste Gretchen Carlson.

De reeks werd geconcipieerd door Oscar-winnaar Tom McCarthy ('Spotlight') en geregisseerdoor onder meer Stephen Frears ('Dangerous Liaisons', 'My Beautiful Laundrette') en Kari Hogland ('The Handmaid’s Tale', 'The Borgias').

De waarheid volgens Fox News

In 1995 wordt Roger Ailes (Russell Crowe) ontslagen als topman van televisienetwerk CNBC. Hij had dan al een lange carrière achter de rug, onder meer als adviseur van republikeinse politici als Richard Nixon en Ronald Reagan. Op vraag van mediamagnaat Rupert Murdoch (Simon McBurney) zet hij zijn schouders onder de oprichting van Fox News, een conservatieve nieuwszender die een tegengewicht moest vormen voor het ‘linkse’ CNN. Ailes focust daarbij op een bombastische journalistiek waarbij de feiten worden geframed ten behoeve van de conservatieve idealen en gepresenteerd door aantrekkelijke vrouwelijke ankers. In oktober 1996 gaat de zender van start met als doel ‘the loudest voice' te worden in de promotie van de conservatieve politiek.

In 2001 staat Fox News op het punt om CNN van de troon te stoten als best scorende nieuwszender. Het succes van de zender krijgt een boost door de verslaggeving over de aanslag van 9/11 op de WTC-torens. Ailes besluit zijn zender in te zetten voor een duidelijke politieke agenda: een draagvlak creëren voor Bush en zijn oorlog in Irak, iets wat Fox News nog meer op de kaart zal zetten.

In 2008 is de kersverse president Obama de gedroomde vijand voor Ailes en zijn Fox News. In zijn drang naar volledige controle botst Roger zowel met zijn baas, Rupert Murdoch, als met de regering Obama.

Rise & Fall

In 2012 is Fox News de grootste nieuwszender en Ailes laat zijn macht maar wat graag gelden - over zijn zender, over zijn nieuwsanker Gretchen Carlson (Naomi Watts) en andere vrouwelijke medewerkers, over zijn rechterhand Joe Lindsley (Emory Cohen), die zich vragen begint te stellen bij zijn werk voor Ailes, en over Gabriel Sherman, een journalist die zich heeft vastgebeten in de duistere wereld van Roger Ailes. De volgende jaren ontpopt Roger Ailes zich tot een steun en toeverlaat voor Donald Trump in zijn race naar het Witte Huis.

Maar ondertussen wordt hij in het nauw gedreven door Gretchen Carlson: na jaren van seksuele intimidatie besluit ze eindelijk een boekje open te doen over zijn gedrag tegenover vrouwen. Geheime geluidsopnames helpen haar daarbij. En zij is niet de enige met dat soort ervaringen. Ailes blijkt een lange en donkere geschiedenis te hebben van ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik. Het zal zijn ondergang worden.

Van Citizen Kane tot #metoo

De reeks is rechtlijning en soms wat documentair opgebouwd. En dat kan zeker geen kwaad, want in Amerika is het verhaal van Roger Ailes en zijn Fox News goed bekend, maar bij ons is dat veel minder het geval. Centraal in het verhaal en dus ook in de serie staat het ‘larger than life’ personage van Ailes zelf, een politiek beest en een mediagoeroe die het op zijn weg naar de top niet zo nauw neemt met de waarheid en met respect voor zijn medewerkers en het publiek.

In de Amerikaanse media wordt Ailes vergeleken met andere mediatycoons, zoals zijn baas Rupert Murdoch of zelfs met William Randolph Hearst. De stap naar 'Citizen Kane', de film gebaseerd op het leven van Hearst, is dan ook snel gezet. Die film werd gedragen door een indrukwekkend hoofdpersonage en een al even imposante hoofdrolspeler (Orson Welles). En dat is zeker ook het geval bij 'The Loudest Voice'. Met de hulp van vele extra kilo’s, de nodige siliconen en dikke lagen make up brengt Russel Crowe de corpulente Roger Ailes op onnavolgbare manier tot leven. Al begint de reeks wel met een dode Ailes. De man overleed namelijk in mei 2017, een klein jaar na zijn gedwongen ontslag bij Fox News. Daar begint de terugblik op zijn turbulente leven.

Dat Ailes moest opstappen bij Fox had alles te maken met een jarenlange geschiedenis van ongewenste seksuele intimiteiten en regelrecht misbruik. Eén van zijn sterjournalisten, Gretchen Carlson, voormalig miss America maar ook Stanford-alumna, bracht de bal aan het rollen en na haar volgden tientallen andere vrouwen. Dat was in 2016, net voor de start van de #metoo-beweging. De serie, uit 2019, sluit dan ook perfect aan bij het tijdsgevoel rond die problematiek.

Al blijft het belangrijkste thema in de reeks wel het misbruik van de waarheid.

'The Loudest Voice', vanaf woensdag 18 maart om 23.00 uur op Canvas en vanaf dan meteen integraal op VRT NU.