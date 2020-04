'Telefacts Special' : de reconstructie van de moord op Julie Van Espen

Volgende week, in de nacht van 4 op 5 mei, is het precies één jaar geleden dat Julie Van Espen werd vermoord door Steve Bakelmans. Hoe kon Steve Bakelmans de moord plegen, ondanks eerdere veroordelingen voor verkrachting? Zijn er fouten gemaakt in het onderzoek en hebben die het lot van Julie bepaald? Thomas Van Hemeledonck gaat vanavond in 'Telefacts Special' op zoek naar antwoorden.

Er komen onder meer getuigenissen van Eva Mielnicki van de Federale Politie, Alain Remue van de Cel Vermiste Personen, mensen uit de omgeving van Julie van Espen en de nonkel van Steve Bakelmans aan bod.



Thomas Van Hemeledonck, 'Telefacts'-reporter: 'Bakelmans ging anderhalf jaar voor de moord op Julie bij zijn nonkel wonen. Voor het eerst praat deze man herkenbaar voor de camera.'



Steve Bakelmans werd in 2005 en in 2017 al twee keer veroordeeld voor agressieve verkrachtingen. In het psychiatrisch rapport van die laatste zaak staat dat hij antisociale en narcistische persoonlijkheidskenmerken heeft en snel kan ontaarden in blinde agressie.



'Als iemand recidiverend seksueel overschrijdend gedrag gepleegd heeft, is er een verhoogd risico dat hij dat opnieuw gaat plegen. Een ambulante behandeling is doorgaans een te ‘light’ versie voor dergelijke mensen', zegt gerechtspsychiater Rudy Verelst.



Eén jaar na de feiten legt 'Telefacts'-reporter Thomas Van Hemeledonck het traject van Julie Van Espen opnieuw af: vanaf haar woning in Schilde tot bij de Burgemeester Gabriël Theunisbrug in Antwerpen waar ze vermoord werd. Van daaruit begint een tweede reconstructie: de tocht van Steve Bakelmans die tot maandagvoormiddag zou duren, toen hij gearresteerd werd en de feiten bekende.



'Ik heb met verschillende bronnen dichtbij het onderzoek gesproken en ook de speurders kunnen interviewen die dat weekend hebben gezocht, zowel naar Julie als naar de dader. Wat opviel tijdens onze reconstructie was hoe emotioneel deze zaak is voor iedereen die meewerkte. Opmerkelijk is ook dat nét op het moment dat de duikers Julie vonden, Steve Bakelmans de feiten bekende en vertelde waar hij het lichaam gedumpt had. Het zijn zulke details die blijven hangen zijn', vertelt Thomas Van Hemeledonck.

'Telefacts'-special met reconstructie van de moord op Julie Van Espen vanavond, dinsdag 28 april om 21.30 te zien bij VTM en VTM GO.



