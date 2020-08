Talkshow 'Wat een Dag' komt niet meer terug

Foto: VTM - © DPG Media 2019

Het stond in de sterren geschreven, maar werd nooit echt uitgesproken. De late night talkshow van VTM, 'Wat een Dag', keert niet meer terug op het scherm. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

'Wat een Dag' was de eerste nieuwe late night talkshow in jaren bij VTM, gepresenteerd door de eigen creatief directeur Davy Parmentier én mede ontwikkeld door Bruno Wyndaele. Die verdiende eerder zijn sporen als eerste host van 'De Laatste Show', was de eerste quizmaster van 'De Slimste Mens ter Wereld' en heeft sinds jaren een eigen productiehuis. Kon dus niet mislukken. En toch.

'Wat een Dag' gaf elke dag een top 10 van de meest opvallende nieuwsfeiten van de dag en hing daar dan de show aan op. Tussendoor rubrieken met onder anderen Julie Van den Steen, die pas was overgekomen van MNM.

Maar al van voor de eerste uitzending was het duidelijk dat dit programma geen hoogvlieger zou worden. Onaangekondigd was plots de proefaflevering te zien. En die kreeg meteen bakken kritiek. Toegegeven, Parmentier had nog nooit echt een programma gedragen en dat was er ook aan te zien. Maar VTM verdedigde zich meteen door te stellen dat het 'maar' een proefaflevering was. Maar het werd nog erger. Er was daarna de pilootaflevering waarbij klankman Pascal Braeckman te gast was. Hij kreeg live in de uitzending de mededeling dat zijn goede vriendin, rolstoelatlete Marieke Vervoort was overleden. Braeckman was zichtbaar de kluts kwijt, maar dat deerde de onervaren presentator Parmentier niet om meerdere malen om een reactie te vragen. Op sociale media was de talkshow die avond kop van jut. En dan was er ook nog het chocolade-incident met Isabelle A. Kortom: 'Wat een Dag' rijgde de flaters aan elkaar.

Toch zegt VTM dat dat niet de reden is dat het programma niet meer terugkeert, hoewel er een tweede seizoen voor het najaar van 2020 was voorzien. 'Het was voor ons vooral een interne oefening, waar we veel uit geleerd hebben om ons op het vlak van talkshows verder te ontwikkelen', zegt de VTM-woordvoerster in Het Nieuwsblad. De kijkcijfers van 'Wat een Dag' waren ook allerminst om over naar huis te schrijven. Gemiddeld keken 100 à 130.000 mensen naar het programma. Maar ook dat zou VTM niet hebben doen beslissen om het programma te schrappen. 'Nu bekijken we hoe we in de toekomst met talkshows verder zullen werken bij VTM', aldus nog woordvoerster Sara Vercauteren in Het Nieuwsblad.

Dat er op korte termijn een nieuwe (late night) talkshow bij VTM zal te zien zijn, valt dus te betwijfelen.

Bron: Het Nieuwsblad - eigen bericht

