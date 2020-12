Sven de Leijer opnieuw met 'Vrede Op Aarde' op Eén

Foto: Eén © VRT 2020

Tijdens de kerstvakantie blikt Sven de Leijer in 'Vrede Op Aarde' weer terug op het voorbije jaar. Inclusief een bekende jury onder wie Maaike Cafmeyer, Jan Peumans en Elodie Ouédraogo, een Ardense chalet en felbegeerde awards.

Wie feestdagen zegt, zegt warme hapjes, cadeaubonnen en lauwe cava. Maar de belangrijkste kersttraditie is natuurlijke 'Vrede Op Aarde' op Eén. Ook na dit moeilijke 2020 serveert Sven de Leijer met zijn jaaroverzicht kerstsfeer en gezelligheid à volonté in de Vlaamse huiskamers.



In tien afleveringen blikt Sven met telkens drie boeiende praatgasten terug op 2020, een jaar dat net iets anders is gelopen dan verwacht. Wie echter goed kijkt, zal zien dat er ook dit jaar redenen genoeg waren om te geloven in vrede op aarde. Zo was 2020 een erg bijzonder televisiejaar. Journaals waren een eindeloze stroom van cijfers en curves, tv-programma’s moesten zich heruitvinden en onbekende virologen werden bekende Vlamingen. Sven heeft het allemaal met veel plezier en oog voor detail bekeken. Hij beschouwt het dan ook als zijn plicht om die karrenvracht aan opmerkelijke beelden met de kijker te delen.



Met Luc Haekens stuurde Vrede op aarde dit jaar een ervaren reporter op pad, om een helpende hand te bieden aan wie het nodig had. Luc was erbij op de belangrijke momenten: hij leidde een erg moeilijke moederdag in goede banen, was tijdens de hittegolf de steun en toeverlaat van de badgasten aan zee, gaf het wielerpeloton een snelcursus over koersen in de herfst en zorgde toen het even mocht voor het nodige vertier in een dorp zonder bier.



'Vrede Op Aarde'-awards

Voor de prestigieuze 'Vrede Op Aarde'-awards trekt Sven naar goede gewoonte met een select gezelschap naar de Ardennen. Om te debatteren over de belangrijke en iets minder belangrijke personen, gebeurtenissen en thema’s van 2020. Wat was dé uitspraak van het jaar? Wie beging de grootste coronaflater? Welk evenement werd dit jaar het meest gemist? Deze en nog veel meer vragen worden beantwoord door een even uiteenlopende als sprankelende jury: actrice Maaike Cafmeyer, comedian Kamal Kharmach, Miss België Celine Van Ouytsel, jazzpianist Jef Neve, Olympisch kampioene Elodie Ouédraogo, voetballegende Wesley Sonck, wetenschapswatcher Hetty Helsmoortel en tv-maker Jonas Geirnaert. Zij bepalen onder leiding van ‘voorzitter voor het leven’ Jan Peumans en op veilige afstand van elkaar wie de awardwinnaars van het jaar zijn.



'Thuis'-special van 'Vrede Op Aarde'

Op 23 december blaast Thuis 25 kaarsjes uit. Een feestelijk jubileum dat Sven – als fan van het eerste uur – op gepaste wijze zal vieren. Hij ontvangt Marleen Merckx (Simonne) en Mathias Vergels (Lowie), twee vaste waarden uit de cast. In de special komen wonderlijke archieffragmenten uit 25 jaar Thuis aan bod, fijne gesprekken over vroeger en nu en verrassende filmpjes over het voorbije Thuis-seizoen.



'Vrede Op Aarde', vanaf maandag 21 december elke weekdag rond 21.30 uur of om 20.40 uur (op 23, 24 en 31/12) op Eén en via VRT NU.



'Thuis'-special van 'Vrede Op Aarde', woensdag 23 december om 20.40 uur op Eén en via VRT NU.



