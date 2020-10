Supporter jij zondag voor 'De Ronde Van Vlaanderen 2020'? Linde Merckpoel zoekt jou!

Foto: Eén © VRT 2020

Zondag is het eindelijk zover! De hoogdag van het wielrennen! Een half jaar later dan gepland door corna, maar 'De Ronde van Vlaanderen' gaat door! Zonder publiek langs het parcours weliswaar, iedereen in zijn eigen kot.

Je beleeft zondag 'De Ronde van Vlaanderen' van thuis uit, van in je eigen zetel. Met een hapje, een drankje, alleen of met je bubbel? Het is aan jou! En Linde Merckpoel wil erbij zijn.

Maak een filmpje van jouw supporters en stuur het naar Linde via linde@één.be





