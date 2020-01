Super Bowl in Hard Rock Cafe in Brussel

'Time for the Super Bowl!' Zondag is het weer zover, de jaarlijkse hoogmis van het American Football. Eleven Sports biedt de Belgische NFL-fans zondagavond een unieke fanbeleving in Hard Rock Cafe op de Grote Markt van Brussel.

Food, drinks, een studioprogramma ter plaatse en de live-uitzending in American style.

De Super Bowl is het meest bekeken sportevenement ter wereld. De 54e editie wordt sowieso historisch want de Kansas City Chiefs kunnen, exact 50 jaar nu hun eerste, hun tweede Vince Lombardi-trofee binnen halen. De San Francisco 49ers daarentegen kunnen zondagnacht mederecordhouder worden met een zesde eindzege.

De historische finale in het Hard Rock Stadium in Florida wordt zoals gebruikelijk uitgezonden door Eleven Sports. De uitzending begint om 00.00 uur, een halfuur later gaat de wedstrijd van start.

Eleven Sports doet er dit jaar echter nog een schepje bovenop. De fans kunnen op zondagavond afzakken naar het Hard Rock Cafe in Brussel om The Big Game te beleven als echte American footballfans. Met aangepaste wedstrijdmenu’s en sportieve extra’s worden ze helemaal ondergedompeld in de Amerikaanse sfeer, klaar voor hét orgelpunt van dit NFL-seizoen. Bovendien wordt de voorbeschouwing op de wedstrijd, met een studioprogramma vanaf 23.30 uur in Hard Rock Café, ook live uitgezonden op de Facebookpagina van Eleven Sports.

Aarzel dus niet en beleef de finale van het American football in een op en top Amerikaanse sfeer! Reserveer je tafel in het Hard Rock Cafe Brussel op https://elevensports.tv/hardrock.

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports in België en Luxemburg en Group Head of Acquisitions: 'Wij zijn voortdurend op zoek om de fanbeleving nòg intenser, nòg authetieker te maken. Dankzij de samenwerking met het Hard Rock Cafe kunnen we de fans van American football het belangrijkste Amerikaanse sportevenement in een unieke setting aanbieden.'