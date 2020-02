'STUDIO VERHULST' woensdag met Marie en Walter De Donder

Foto: NRJ - © SBS Media Belgium 2019

Viktor en Marie hebben hun radio-debuut niet gemist. Bij de start van de eerste aflevering hing papa Gert aan de lijn met advies: 'Draai zoveel mogelijk muziek van Studio 100 en promoot al onze shows. Dan is de erfenis verzekerd!'

Elke week geeft Viktor liefdesadvies aan een luisteraar. Als antwoord op de vraag 'Hoe hou ik m’n huwelijksleven spannend, nu we 2 kleine kinderen hebben?' zei Viktor: 'Trouw nooit, maar daar is het al te laat voor. En anders is Samsonseks altijd een goed idee!'

Deze week, op woensdag 5 februari, zal Viktor niet te horen zijn in ‘Studio Verhulst’. Maar Marie heeft alvast een waardige vervanger gevonden voor haar broer: Walter De Donder! Hij komt niet als kabouter of als de acterende burgemeester, maar gewoon als zichzelf, wat op z’n minst nog interessanter is. Zeker als je weet dat Marie hem al haar hele leven kent. Dat zal ongetwijfeld verrassende radio opleveren.

Wist je trouwens dat je bij ‘Studio Verhulst’ terecht kan met je liefdesproblemen of je je ook mag melden als je in de zaak van je (groot)ouders stapte?

'STUDIO VERHULST', elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur bij NRJ.