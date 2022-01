Studio Brussel versterkt digitaal aanbod met nieuwe muziekstream Vuurland

Studio Brussel lanceert de gloednieuwe digitale muziekstream Vuurland, met non-stop rustige muziek. De zender versterkt zo zijn digitaal aanbod met een vijfde muziekstream.

Vuurland is ideaal om het rustig aan te doen. Zachtjes op de achtergrond tijdens het thuiswerken of luid op de voorgrond (in je hoofdtelefoon) om te verdwalen tussen warme (Vuurland-)platen. Van Bon Iver en Big Thief over Michael Kiwanuka tot Feist en Ben Howard.

'Vuurland' is al langer een programma op Studio Brussel. Sinds februari 2019 zorgt Joris Brys elke week voor de perfecte soundtrack bij je zondagmiddag.

Joris Brys: 'Je kan de digitale muziekstream Vuurland opzetten wanneer je het rustig aan wil, maar ik zou hem 24/7 laten aan staan. Je hoort er exact dezelfde muziek die ik al bijna 3 jaar in het radioprogramma 'Vuurland' draai op Studio Brussel. Zalig warme, rustige en melancholische platen. Ideaal voor op zondag, maar vanaf nu kan je op eender welk moment van de week rustig aan doen in Vuurland!'

Vuurland vervolledigt het streamingaanbod van de muziekzender waar ook De Tijdloze, Bruut, Hooray en Untz al deel van uitmaken.

Iedereen kan 24/7 van Vuurland genieten via stubru.be of de app van Studio Brussel.