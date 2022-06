Studio Brussel rijdt deze van festival naar event met 'Bus Belgica'

Een nieuwe zomer, een nieuw geluid! Studio Brussel trekt vandaag de deuren van de radiostudio achter zich dicht en kruipt achter het stuur van 'Bus Belgica'. De hele zomer lang houdt de radiozender halt op festivals, zomerbars, campings en - wie weet - zelfs het pleintje achter de hoek.

De zomer van 2022 wordt er eentje om niet snel te vergeten. Na 2 jaar stilzitten, komt er een tsunami van festivals en events komt op ons af. Het wordt dé festivolzomer en Bus Belgica zorgt ervoor dat je niets hoeft te missen.

Meer dan 20 locaties

Studio Brussel zendt met 'Bus Belgica' de hele zomer live uit vanop meer dan 20 locaties waar je de zomer kan beleven: festivals, events, campings, concerten, maar ook steden, parken en zomerbars. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat hoor je alleen nog maar zomergevoel op je radio. Wat kan je verwachten? De meest verrassende verhalen uit ons land, een reeks interessante gasten en BV's, en de beste zomerbeats in de mix. ​

Schenk jezelf alvast een apéro in en maak je samen met Studio Brussel warm voor deze festivolzomer.

Crelan 3X3 World Cup Basketbal in Antwerpen — 22, 23 juni

Genk on Stage — 24, 25, 26 juni

Grote Markt in Vilvoorde — 27, 28, 29 juni

The Hive op Rock Werchter — 30 juni & 1, 2, 3 juli

Green Fields in Durbuy — 4, 5, 6, 7 juli

Red Flames Fan Village in Leuven — 8, 9, 10 juli

Hopmarkt in Aalst — 11, 12, 13 juli

Dreamville op Tomorrowland in Boom — 14, 15, 16, 17 juli

Boomtown in Gent — 18, 19, 20 juli

TBC — 21, 22, 23, 24 juli

TBC — 25, 26, 27 juli

Suikerrock in Tienen — 28, 29, 30 juli

Jan Piersplein in Oostende — 31 juli & 1, 2, 3, 4, 5 augustus

Lokerse Feesten — 6, 7, 8, 9, 10, 11 augustus

Kortrijk — 12, 13, 14 augustus

Oudenaarde — 15, 16, 17 augustus

De camping van Pukkelpop in Hasselt — 18, 19, 20, 21 augustus

Mechelen — 22, 23, 24, 25 augustus

Bomboclat Festival in Zeebrugge — 26, 27, 28 augustus

'Bus Belgica', elke dag tussen 7.00 en 23.00 uur live op Studio Brussel en via de StuBru-app.