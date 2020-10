Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs heropent vanaf 3 november

Na een gedwongen pauze van acht maanden is Studio 100 bijzonder verheugd om te kunnen aankondigen dat er vanaf 3 november opnieuw spektakel-musicals opgevoerd zullen worden in het Pop-Up Theater in Puurs.

De voorstellingen zullen gespeeld worden voor een beperkter publiek en hoewel spelen in deze speciale tijden zowel op als naast de bühne heel wat voorzorgsmaatregelen vereist, werd aan het artistieke concept en de kwaliteit van de voorstellingen niet geraakt. Begin oktober starten de repetities voor cast & crew, en die hebben er alvast erg veel zin in!

In eerste instantie wordt de voorstelling '40-45' hervat, de reprise van de musical 'Daens' volgt later. Mensen die al een ticket hebben voor één van beide voorstellingen zullen via mail door Studio 100 gecontacteerd worden. Gezien het grote aantal verkochte tickets is het onmogelijk om alle tickethouders onmiddellijk te verplaatsen maar iedereen zal opnieuw uitgenodigd worden in de komende maanden. Het 'herplaatsen' van het publiek is immers een echt huzarenstukje.

Veiligheid

De heropening gaat gepaard met de nodige aandacht voor de veiligheid. Studio 100 kreeg immers een goedkeuring op zijn aanvraag omdat het doorgedreven maatregelen neemt om de veiligheid van het publiek, de cast en alle medewerkers te garanderen. Zo zullen de bezoekers in acht verschillende publieksstromen van 150 mensen ontvangen worden. Daartoe werd een speciaal circulatieplan op de site in Puurs ontwikkeld waarbij er aparte in- en uitgangen zullen zijn. Deze groepen zullen elk op een afzonderlijke tribune plaatsnemen en tussen de bubbels wordt op de tribune een vrije stoel gelaten. Daarnaast zal ook het dragen van een mondmasker en het ontsmetten van de handen voor iedere bezoeker verplicht zijn. Na afloop van elke voorstelling wordt de site ook grondig ontsmet.

Hoofdrolspelers Jelle Cleymans en Jonas Van Geel laten in dit filmpje zien hoe de toeschouwers op een veilige manier zullen ontvangen worden in het Pop-Up Theater:

Dé publiekslieveling

De spektakel-musical '40-45' ging op 7 oktober 2018 onder massale belangstelling in wereldpremière in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Sindsdien groeide deze productie op een stormachtige manier uit tot Vlaanderens absolute publiekslieveling met maar liefst meer dan 700.000 verkochte tickets.

Hans Bourlon, Studio 100: 'We hebben met ons bedrijf erg moeilijke maanden beleefd. Net zoals al onze collega's in de evenementensector, is ook Studio 100 zwaar getroffen, op financieel én op menselijk vlak. We zijn dan ook enorm blij dat onze voorstellingen in Puurs kunnen worden hernomen. Onze dank gaat uit naar het gemeentebestuur en de burgemeester van Puurs-Sint-Amands en alle betrokken kabinetten, om dit mee mogelijk te maken.'

Gert Verhulst, Studio 100: 'Ikzelf en de hele ploeg van Studio 100 kijken er naar uit om u in alle veiligheid terug te mogen ontvangen in ons Pop-Up Theater in Puurs. We zijn blij dat we deze krachtige en aangrijpende voorstellingen opnieuw kunnen spelen. Wij gaan met bijzonder veel goesting en passie terug aan de slag om ons publiek een onvergetelijke voorstelling én een heerlijke middag of avond te bezorgen.'

Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering en minister van Cultuur: 'Het doet me bijzonder veel plezier dat Studio 100 zijn Pop-Up Theater in Puurs terug kan opstarten. We hebben uiteraard strenge voorwaarden opgelegd waaraan Studio 100 zich dient te houden om dit in alle veiligheid te kunnen doen. De manier waarop Studio 100 dit zal aanpakken, voldoet aan die voorwaarden. Niet alleen betekent dit dat het publiek weer kan genieten van een bijzondere voorstelling, ook voor de vele medewerkers op en naast de scéne die weer aan het werk kunnen, is dit goed nieuws.'

Koen Van den Heuvel, burgemeester Puurs-Sint-Amands: 'Ik weet dat Studio 100 alles in het werk zal stellen om te voldoen aan de strenge veiligheidsvoorschriften. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat de heropening van het Pop-Up Theater in Puurs feilloos zal verlopen. Daarnaast ben ik ook blij dat het culturele leven, ook in onze gemeente, stilaan weer op gang komt.'

Alle info via www.40-45.live & www.daens.be.