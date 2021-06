Studio 100 en Ketnet sluiten na zeven jaar 'Ketnet Musical' af met Gloria in hoofdrol

Voor het zevende en laatste jaar slaan Ketnet en Studio 100 de handen ineen om een gloednieuwe 'Ketnet Musical' op touw te zetten. 'Ketnet Musical: De finale' verschijnt vanaf het voorjaar van 2022 in de zalen. Het wordt een grappige muzikale afsluiter met een hoop jonge talenten én Ketnet-wrapper Gloria Monserez in één van de volwassen hoofdrollen.

Gloria Monserez: 'Ik heb al heel mijn leven in een musical willen meespelen, dus dit is echt een kinderdroom die in vervulling gaat. Of de danspasjes gaan lukken is nog even spannend afwachten, maar ik heb er enorm veel zin in! Ik had niet gedacht dat mijn rol zo'n lange naam ging krijgen, maar ik hoop dat de kleren even bombastisch zijn als de naam Gravin Berthilda van Silencio.'

'Ketnet Musical: De finale'

Jong nieuw talent

Met 'Ketnet Musical' gaat Ketnet samen met Studio 100 al enkele jaren op zoek naar jong musicaltalent. Die oproep levert telkens opnieuw een straffe cast op, die maandenlang hard werkt om de musical in de zalen te brengen. Ketnet biedt ook deze laatste editie kansen aan kinderen met zang- en acteertalent.

Inschrijven kan tot zondag 18 juli via ketnet.be en de Ketnet-app. De zoektocht zal dit najaar te zien zijn op Ketnet. De musical komt naar de zalen in het voorjaar van 2022.

Netmanager van Ketnet Annemie Gulickx: 'Voor de zevende en laatste keer gaan we met 'Ketnet Musical' op zoek naar nieuw jong talent. We willen jongeren de kans geven om in een veilige, goed omringde omgeving te kunnen groeien tot de talenten van morgen. Want als we terugblikken op de voorbije zes edities, zien we dat het vaak het begin was van veel meer. Van MNM-dj Aaron Blommaert over Zita Wauters tot Francisco Schuster uit '#LikeMe', en nog vele anderen. Ze begonnen allemaal bij 'Ketnet Musical'.'

Het verhaal

In 'Ketnet Musical: De finale' wordt musicalactrice Fenne op de dag van haar première op magische wijze gekatapulteerd naar Het Land der Musicals. Is het in het land vol muziek dan altijd feest? Niets is minder waar. Hoflakei Jeroom ontvangt Fenne enthousiast. Zij zou als enige de jonge koning en zo ook het land van de ondergang kunnen redden. Want niemand minder dan de Gravin Berthilda van Silencio (gespeeld door Gloria Monserez) heeft vreselijke plannen. Kan Fenne haar stoppen?

Gloria zong voor de nieuwe en laatste editie van 'Ketnet Musical' het themalied 'Jij kan het' in.

Je kan je alvast op de wachtlijst zetten om als eerste op de hoogte te worden gebracht van de ticketverkoop van 'Ketnet Musical: De finale'. Wie niet tot 2022 kan wachten kan alvast deze zomer nog gaan kijken naar 'Ketnet Musical Knock-Out'. Alle info en tickets op ketnetmusical.be.

'Ketnet Musical' is een samenwerking tussen Ketnet en Studio 100.