Stef Wauters presenteert gloednieuw Rode Duivels-programma 'Vandaag is Rood'

VTM kleurt je dag en op zaterdag 5 september om 20.20 uur is die kleur rood. Dan komen de Rode Duivels weer in actie tijdens een nieuwe seizoen in de UEFA Nations League tegen Denemarken.

Stef Wauters neemt die dag ook voor het eerst plaats in de gloednieuwe studio van 'Vandaag is Rood', het nieuwe omkaderingsprogramma waarin hij de Rode Duivels dichter dan ooit bij alle Vlaamse gezinnen brengt. Stef wordt elke match vergezeld door vaste analisten Marc Degryse en Jan Mulder en door een bekende Vlaming die in aanloop naar de match langsgaat bij de Rode Duivels met een unieke opdracht.

De eerste in rij nu zaterdag 5 september om 20.20 uur is Koen Wauters. Op dinsdag 8 september om 20.25 uur nemen de Rode Duivels het op tegen IJsland en gaat Julie Van den Steen bij hen op bezoek. Beide wedstrijden zijn live te volgen bij VTM en op HLN.be.

Stef Wauters: 'Als de Rode Duivels spelen, dan kijken we met heel het gezin en maken we het gezellig. En dan zijn we allemaal supporters van Onze Helden. Dat is de sfeer die ook in ons programma zal zitten, onder het motto: VTM kleurt je dag en als de Duivels spelen, dan kleuren we alles rood!'

De nieuwe studio van 'Vandaag is Rood' wordt vanavond om 19.00 uur uitgebreid getoond in VTM NIEUWS.

Twee keer Wauters: Koen Wauters als eerste studiogast bij Stef Wauters

Om de Rode Duivels op een andere manier te leren kennen en uit hun comfortzone te halen, stuurt Stef Wauters in aanloop van iedere match een andere bekende Vlaming op pad bij het elftal met een unieke opdracht. Koen Wauters mag nu zaterdag 5 september de spits afbijten en gaat langs bij Jan Vertonghen. In aanloop naar de tweede match, op dinsdag 8 september, tegen IJsland gaat Julie Van den Steen op bezoek bij Yannick Carrasco met een ijskoude opdracht.

Vincent Fierens snuift sfeer op bij supporters en Gilles De Bilde vult trofeekast vanuit het stadion

'Vandaag is Rood' zorgt ook voor op en top beleving doorheen heel Vlaanderen. Qmusic-dj Vincent Fierens gaat elke match de sfeer opsnuiven bij supporters. Waar en met wie kijken zij naar de match van de Rode Duivels? Wat is hun pronostiek? En hoe beleven zij het eerste doelpunt? Vanuit de studio schakelt Stef Wauters geregeld over naar Vincent die live verslag uitbrengt.

En ook Gilles De Bilde zal live verslag uitbrengen, al doet hij dat vanuit het stadion zelf. Hij gaat daar zoveel mogelijk inzoomen op hoe de Rode Duivels zich voorbereiden op de wedstrijd, reacties sprokkelen en hij heeft ook elke match een unieke opdracht: hij moet een kledingstuk ontfutselen van één van de Rode Duivels voor de trofeekast.

Voetbal op de VTM-zenders

Dit najaar volgt VTM De Rode Duivels op de voet. De Champions League-avonden worden nog steeds gepresenteerd door Maarten Breckx en zijn voortaan te zien bij VTM 2. De Croky Cup zal te zien zijn op VTM 4, net als de matchen van de Red Flames.

'Vandaag is Rood', zaterdag 5 september om 20.20 uur bij VTM. Die dag komen ook de Rode Duivels in actie tegen Denemarken in kader van de UEFA Nations League.