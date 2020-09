Staf en Mathias zoeken publiek voor de Nederlandse 'Code van Coppens'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Staf en Mathias maken voor SBS6 een Nederlandse variant van de 'Code van Coppens'. En ze hebben goed nieuws voor de Vlaamse fans, want jij kan er live bij zijn via de schermen in de studio.

In de 'Code van Coppens', een gloednieuw programma voor de Nederlandse commerciële zender SBS6, nemen de Vlaamse broers Mathias en Staf Coppens telkens 2 bekende Nederlandse duo’s mee naar verrassende kamers vol wetenschappelijke puzzels en proeven. Kraken ze de code en kunnen ze ontsnappen? Ontdek het van thuis uit!



Ben je ouder dan 13 jaar? Heb jij een laptop of tablet?

Schrijf je dan hier in om van thuis uit de opnames van de Nederlandse versie te volgen.