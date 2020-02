Staf Coppens zoekt publiek voor 'Dat Belooft Voor Later'

Foto: VTM - © MEDIALAAN - De Persgroep Publishing 2019

Staf Coppens belooft nóg meer voor later! In een nieuw seizoen van 'Dat Belooft voor Later' test Staf jullie lachspieren nog een keer uit en neemt hij 5- en 6-jarigen mee in de meest absurde en bizarre situaties.

Hoe goed kunnen de ouders in de studio hun kind inschatten? Kom het als eerste live ontdekken tijdens de opnames!

Let op: minimum leeftijd 12 jaar. Onder de 12 jaar kan de toegang tot de studio geweigerd worden.

Registreer je hier!