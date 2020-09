Staf Coppens verhuist naar Zweden - VIDEO

Foto: VTM - © MEDIALAAN - De Persgroep Publishing 2019

'Onze grote droom die uitkomt', zo kondigt VTM-presentator Staf Coppens zijn verhuis naar Zweden aan. Staf en zijn gezin gaan een camping openen midden in de Zweedse natuur. Alles wordt gevolgd door een cameraploeg.

De presentator maakt zijn nieuw avontuur bekend via Instagram. Samen met zijn vrouw Monique en zijn twee kinderen verhuist Staf nog dit jaar naar het Scandinavisch land. 'De kinderen kunnen daar schaatsen, daar zijn keiveel schaatsbanen. En wij openen in de zomer een camping. Dat is een droom die ik al heel lang heb en ik ga dat nu gewoon doen. Het is echt', klinkt het.

Staf Coppens: 'We zijn fervente kampeerders en hebben de voorbije jaren met caravan of motorhome door Europa gereisd. We kwamen terecht op de mooiste plekjes op aarde en dat op een 'back to basic' manier. Het kamperen als familie brengt je niet alleen dichter bij elkaar, maar ook dichter bij alles wat écht belangrijk is in ons leven. Telkens we door Zweden trokken, raakten we verwonderd door waanzinnige uitzichten, vaarden we op de mooiste waters in de ongerepte natuur en vielen we in slaap onder de middernachtzon. We willen dat gevoel delen met anderen en starten nu daar een nieuw leven.'

De aankoop van hun camping zit momenteel in de laatste fase en de verhuisplannen worden steeds concreter. Ook al zijn het bijzondere tijden, het hele gezin heeft ongelooflijk veel zin in dit buitenlandse avontuur.

'Natuurlijk is dit allemaal erg spannend, maar we hebben er veel zin in', vult echtgenote Monique van der Velden aan. 'De kinderen kunnen niet wachten om straks op de bevroren meren te schaatsen en de Zweedse bossen onveilig te maken. We kiezen voor een leven iets dichter bij de natuur. Beau en Nora vinden het uiteraard ook heel spannend om naar school te gaan in Zweden.'

Staf Coppens blijft programma’s maken voor VTM, kijker volgt Zweeds avontuur in 'Camping Cöppens'

Ondanks de verhuis, is Staf niet van plan om te stoppen met programma’s maken voor VTM. Integendeel, hij wil dolgraag nog vele programma’s met zijn broer Mathias maken. En hij wil ook graag hun droom in Zweden delen met de kijker. Daarom zal de verhuis van het gezin door zijn broer Mathias Coppens en productiehuis Roses Are Blue gevolgd worden en te zien zijn in een nieuw VTM-programma. Het programma met de werktitel 'Camping Cöppens' wordt in de loop van 2021 uitgezonden bij VTM.

Daarnaast blijft Staf in de toekomst ook andere programma’s maken voor VTM met broer Mathias. Al zullen de voorbereidingen voor die programma’s iets vaker via de digitale weg gebeuren. Voor de opnames van zijn programma’s keert Staf terug naar België.

'Ik maak al héél lang televisie, maar dit is géén zoveelste televisieproject voor mij', vertelt Staf. 'Het is in de eerste plaats een persoonlijke droom die we al lang koesterden als gezin en die we nu eindelijk gaan waarmaken. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Als ik deze droom en mijn andere passie kan combineren, doe ik dat natuurlijk graag! Dat is spannend, want dit is natuurlijk allemaal veel persoonlijker. Het hele gezin staat er trouwens achter, anders zou ik dit natuurlijk nooit doen. Dus ik ben er zeker van dat dit een avontuur mét mijn familie wordt. Ze zijn veel te belangrijk voor mij om het zonder hen te doen.'

Hoe reageerde broer Mathias Coppens op het nieuws van de verhuis?

Dat ook zijn broer Mathias en de rest van de familie heel erg meeleeft met het Zweedse avontuur van het gezin, blijkt alvast uit een filmpje dat Staf maakte toen hij het nieuws voor de eerste keer aan broer Mathias ging vertellen.

Bekijk de video hier:



