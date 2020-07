Sporza brengt divers sportaanbod in augustus en het najaar

De sportliefhebbers bleven de afgelopen maanden noodgedwongen op hun honger zitten, maar de volgende weken trekt het sportleven zich opnieuw op gang om in september en oktober weer helemaal op topsnelheid te komen.

Sporza volgt alles op de voet en brengt in augustus en het najaar uitgebreid verslag uit van het vaderlandse en het internationale voetbal, een hele rist grote wielerrondes en –klassiekers (voor mannen én vrouwen), en allerlei andere sporten.

Het zal er in coronatijden allemaal wel wat anders uitzien. Niet alleen omdat de sportkalender helemaal op zijn kop is gezet en extra druk wordt (met onder meer de Tour in september en de voorjaarsklassiekers in oktober), maar ook omdat de coronamaatregelen gevolgen hebben voor organisatoren, publiek én verslaggevers.

De Sporza-medewerkers nemen daarbij alle veiligheidsmaatregelen in acht, met de nodige 'social distancing' en mondmaskers als dat niet mogelijk is. Om dezelfde reden wordt het televisiecommentaar van de Tour dit jaar vanuit België gegeven. Ook Vive le vélo wordt uitgezonden vanuit locaties in eigen land.

Maar de goesting is groot, zowel bij de sporters als bij fans. En Sporza zorgt voor een goedgevuld menu, op televisie, op de radio én online. Van de Strade Bianche en de finale van de Beker van België (allebei op 1 augustus) tot de Europa League en de Vuelta in het late najaar, en daarnaast onder meer ook autosport, basketbal en handbal, triatlon, atletiek en gymnastiek. Alles uiteraard onder voorbehoud van veranderende coronamaatregelen.

De koers

Augustus: een nieuw start

Normaal wordt de Strade Bianche in het vroege voorjaar gereden, maar nu is dat in volle zomer, op 1 augustus. Daarmee geeft de koers over de 'witte wegen' zowat het startschot voor het 'uitgestelde' internationale wielerseizoen. Rechtstreeks te bekijken op Eén, zowel de vrouwenkoers als die van de mannen. Renaat Schotte en José De Cauwer geven commentaar bij de mannen, en Ruben Van Gucht en Lieselot Decroix bij de vrouwen.

Later in augustus volgen nog het Criterium du Dauphiné (12 tot 16 augustus, met commentaar van Michel Wuyts en José De Cauwer), Dwars door het Hageland op 15 augustus (de eerste Belgische UCI-koers die deze zomer rechtstreeks wordt uitgezonden) en het Europees Kampioenschap in Plouay (24 tot 28 augustus, met commentaar van Renaat Schotte en José De Cauwer), waar Remco Evenepoel op 24 augustus zijn Europese titel in het tijdrijden verdedigt.

September: De Ronde van Frankrijk, BK, WK én Binck Bank Tour

Vanaf zaterdag 29 augustus tot zondag 20 september volgt dan de Ronde van Frankrijk. Het wordt een pittige Tour met acht bergritten (waarvan vier met aankomsten bergop), één zware tijdrit (met aankomst bergop, de voorlaatste dag), drie heuvelachtige ritten en negen vlakke etappes. Het startschot wordt gegeven in Nice en al vanaf de eerste dagen moet er flink worden geklommen. Het parcours loopt vooral door het zuiden van Frankrijk. Via de Alpen (13 cols) en het Centraal Massief (7 cols) gaat het door de Pyreneeën (5 cols in ritten 8 en 9) terug naar het Centraal Massief en dan weer via de Alpen richting de Jura (3 cols) en de Vogezen (1 col). Het belooft tot het einde toe spannend te worden want op de voorlaatste dag is er de tijdrit naar La Planche des Belles Filles.

Daags daarna, op zondag 20 september weten we of Egan Bernal zichzelf opvolgt. Of is het Chris Froome, die na zijn afwezigheid vorig jaar, zijn vijfde Tour-zege binnenhaalt? Andere favorieten zijn onder meer Geraint Thomas en Steven Kruijswijk, de nummers twee en drie van vorig jaar. Ook Tom Dumoulin en Vuelta-winnaar Primoz Roglic behoren tot de kanshebbers.

De Belgen zullen wellicht geen hoofdrol spelen in het algemeen klassement, maar mannen als Wout Van Aert, Thomas De Gendt, Tim Wellens, Philippe Gilbert, Greg van Avermaet, Oliver Naesen of Tiesj Benoot maken wel kans op etappewinst.

De wielerliefhebbers kunnen het allemaal op de voet volgen via Sporza op Eén, op Radio 1 en online. Bijna de helft van de ritten wordt integraal uitgezonden, van start tot finish. Voor het commentaar op Eén zorgen Michel Wuyts en José De Cauwer. Ze doen dat in deze coronatijden uitzonderlijk en om begrijpelijke redenen niet vanuit Frankrijk, maar vanuit een commentaarstudio van de VRT. Michel en José hebben wel voortdurend contact met een verslaggever op de moto ter plekke in de Tour (afwisselend Renaat Schotte en Carl Berteele).

Om dezelfde (corona)redenen reist ook 'Vive le Vélo' dit jaar niet mee met de Tour-caravaan, maar wordt de wielertalkshow van Karl Vannieuwkerke uitgezonden vanuit eigen land.

Op de eerste Tour-dag, zaterdag 29 augustus, vindt ook de zevende editie van de vrouwenwedstrijd La Course plaats. Die wordt gereden op de Champs-Élysées. Benieuwd of de Nederlandse hegemonie (vijf overwinningen tot nu toe) ook dit jaar gehandhaafd blijft. La Course is rechtstreeks te volgen, met commentaar van Ruben Van Gucht en Lieselot Decroix.

De laatste dag van de Tour valt dan weer samen met het begin van het WK Wielrennen (20 tot 27 september in het Zwitserse Martigny). Ook dat is uiteraard live te volgen via de diverse Sporza-kanalen. Op Eén zorgen afwisselend Renaat Schotte en Michel Wuyts voor het commentaar, samen met José De Cauwer. Bij de vrouwenwedstrijden zijn dat Ruben Van Gucht en Lieselot Decroix. Op woensdag 23 september presenteert Ruben Van Gucht ook een aflevering van 'Extra Time Koers', met een vooruitblik naar de wegwedstrijden bij de mannen en de vrouwen later die week.

Tussendoor is er ook nog het BK Wielrennen, op dinsdag 22 september. De wedstrijd van de mannen en de vrouwen worden uitgezonden op Eén. De WK-wedstrijden van die dag zijn te zien op Canvas.

Aansluitend bij het WK volgt de Binck Bank Tour (29 september tot 3 oktober), met dit jaar slechts vijf etappes.

Daarmee zijn we al in oktober beland. En oktober dat is dit jaar de maand van de… voorjaarsklassiekers.

Oktober: De 'voorjaarsklassiekers', Giro, Vuelta en veldrijden

Ook oktober wordt een drukke wielermaand met zowat alle klassiekers die normaal in het voorjaar worden gereden, en de Waalse Pijl als voorproefje in september. Van de meeste klassiekers is er een editie voor vrouwen, die ook telkens wordt uitgezonden. Het rijtje oogt indrukwekkend:

Woensdag 30 september: De Waalse Pijl (m/v)

Zondag 4 oktober: Luik-Bastenaken-Luik (m/v)

Woensdag 7 oktober: De Brabantse Pijl

Zaterdag 10 oktober: Amstel Gold Race (m/v)

Maandag 11 oktober: Gent-Wevelgem (m/v)

Donderdag 14 oktober: De Scheldeprijs

Zondag 18 oktober: De Ronde van Vlaanderen (m/v)

Dinsdag 20 oktober: Driedaagse Brugge - De Panne (v)

Woensdag 21 oktober: Driedaagse Brugge - De Panne (m)

Zondag 25 oktober: Parijs-Roubaix

Voor Gent-Wevelgem, De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is er telkens een omkaderingsprogramma voorzien. Daarnaast brengt Ruben Van Gucht op Canvas op woensdag 23 en 30 september en op 7, 21 en 28 oktober afleveringen van 'Extra Time Koers', met een terugblik en voorbeschouwingen bij de klassiekers van de week. Op 14 oktober is er geen ETK want in de week van de Ronde van Vlaanderen loopt op Eén de talkshow 'Leve de Ronde' met Karl Vannieuwkerke.

In oktober worden ook de twee andere grote Rondes gereden. De Ronde van Italië 3 tot 25 oktober is niet rechtstreeks te bekijken bij de VRT, maar Renaat Schotte volgt de eerste grote Ronde van Remco Evenepoel wel op de voet voor Sporza. De Vuelta (20 oktober tot 8 november) wordt wel rechtstreeks uitgezonden, met commentaar van Michel Wuyts tijdens de eerste week en Renaat Schotte in de volgende twee weken. Tijdens de laatste dagen van de Vuelta is er ook de Madrid Challenge, een rittenkoers voor vrouwen die dit jaar voor het eerst drie wedstrijddagen telt (6 tot 8 november).

Rond die tijd wordt ook het veldritseizoen op gang geschoten, maar dan zijn we al bij de 'wintersporten' aanbeland. Meer informatie daarover volgt later.

De koers op de radio

Ook op Radio 1 hoeft de luisteraar niets te missen van de belangrijkste koersen. Zo is er op 1 augustus een verslag van de Strade Bianche (vanaf 18.00 uur), op 8 augustus volgt Radio 1 al vanaf 15.00 uur Milaan-Sanremo en een week later zijn er op 15 augustus vanaf 16.00 uur flitsen van de Ronde van Lombardije. Christophe Vandegoor en/of Carl Berteele zorgen voor het commentaar.

Wie aan de Ronde van Frankrijk denkt, denkt aan 'Sporza Tour 'op Radio 1. Sporza Tour doet elke dag verslag van de Ronde van Frankrijk. Van 29 augustus tot en met 20 september. Op weekdagen van 13.00 tot 19.00 uur (met naast al het Tournieuws ook een flink pak duiding bij de andere actualiteit van de dag), en in het weekend van 13 tot 18.00 uur. Gert Geens en Ruth Roets presenteren op weekdagen, Gert Geens en Bart Schols zijn op post in het weekend.

Op de laatste dag van de Tour begint ook al het WK wielrennen in Zwitserland, met de tijdrit bij de profs, en die is uiteraard ook de volgen op Radio 1. Het weekend erna is er een verslag van de wegrit bij de vrouwen (zaterdag) en de mannen (zondag).

De voorjaarsklassiekers kregen een plek in het najaar (zie hoger), en ze zijn ook allemaal te volgen op Radio 1.

Het voetbal

Televisie

Op zaterdag 1 augustus vindt de finale van de Beker van België plaats. De wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp FC is de eerste rechtstreeks uitgezonden Belgische voetbalwedstrijd sinds maart. De bekerfinale is te volgen op Eén, met commentaar van Peter Vandenbempt en omkadering ter plaatse door Karl Vannnieuwkerke.

Later in augustus krijgt op Canvas de Europa League 2019-2020 zijn beslag. Canvas zendt telkens een wedstrijd uit van de achtste, kwart en halve finale, en uiteraard ook de finale zelf, op vrijdag 21 augustus. Later in het najaar (vanaf 22 oktober) gaat dan ook de nieuwe EL-competitie van start.

Radio 1

Ook op Radio 1 begint de reguliere voetbalprogrammering van Sporza in het eerste weekend van augustus met de finale van de Beker van België in het Koning Boudewijnstadion. De commentatoren zijn Tom Boudeweel, Eddy Snelders en Bert Sterckx. Een dag later strijden OH Leuven en Beerschot om promotie naar de hoogste klasse. Bert Sterckx is dan de commentator aan Den Dreef.

Op 3 augustus begint het tweede seizoen van 'De Tribune', het wekelijkse praatprogramma op maandagavond. Tom Vandenbulcke en David Naert ontvangen wekelijks twee gasten om te discussiëren over de heikele thema’s in het voetbal, het wielrennen en andere sporten. Elke maandag van 19 tot 20 uur op Radio 1, en ook te beluisteren als podcast.

In het weekend van 8 en 9 augustus begint de nieuwe competitie in de eerste voetbalklasse. Elke wedstrijd krijgt een apart tijdsslot en dus wijzigen ook de uitzenduren van Sporza op Radio 1. Op Radio 1 is Sporza er op zaterdag voortaan al om 16.00 uur, en op zondag wordt de uitzending afgetrapt om 13.00 uur. De wedstrijden om 20.45 uur op vrijdag- en zondagavond worden alleen uitgezonden als er een ploeg uit de G5 of Antwerp speelt.

Vanaf september volgt Sporza Radio ook de Belgische clubs in de voorrondes en de groepsfase van de Champions League en de Europa League.

En dit najaar doet Sporza op Radio 1 ook verslag van de wedstrijden van de Rode Duivels in de Nations League, telkens met commentaar van Peter Vandenbempt en Eddy Snelders:

Zaterdag 5 september: Denemarken – België

Dinsdag 8 september: België – IJsland

Vrijdag 9 oktober: Engeland – België

Woensdag 14 oktober: IJsland – België

Woensdag 11 november: België – Zwitserland (oefeninterland)

Zondag 15 november: België – Engeland

Woensdag 18 november: België – Denemarken

Andere sporten

Naast de grote twee heeft Sporza ook veel aandacht voor de andere sporten.

Te beginnen met de moeder aller sporten, de atletiek. Zo zijn er op Eén ruime samenvattingen van de Diamond League atletiekmeetings van Monaco (14.8), Stockholm (23.8), Lausanne (2.9), Gateshead (12.9), Napels (17.9) en Doha 9.10). De Memorial Van Damme op vrijdag 4 september wordt uiteraard live uitgezonden, op Canvas, met commentaar van Kris Meertens en Marc Willems. Daarbij kijken we onder meer uit naar de werelduurrecordpoging van Mo Farah en de driekamp met Nafi Thiam (horde, kogel, hoogspringen). Ook op Radio 1 volgt Sporza de Memorial, met commentaar van Bert Sterckx en Tom Boudeweel.

Verder brengt Sporza televisie ook uitgebreide samenvattingen van de triatlon van Wuustwezel (9.8), de marathon van Antwerpen (13.9) en de Cross Cup-wedstrijden.

In de autosport brengt Sporza op Eén rechtstreekse uitzendingen van de GP Formule 1 van België in Francorchamps, op zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Daarnaast zijn er ruime samenvattingen van de GP’s van Groot-Brittannië (2 en 9.8), Spanje (16.8), Italië (6.9), Toscane (13.9) en Rusland (27.9). Ook van het BK rally worden samenvattingen uitgezonden.

Op 24, 25 en 26 september volgt Sporza het spectaculaire EK 3x3 basketbal, dat op de Groenplaats in Antwerpen plaatsvindt. Daarnaast worden ook een aantal wedstrijden van de Belgische basketbalcompetitie live uitgezonden. Ook de EK-kwalificatie-interland handbal België-Servië op 8 november wordt rechtstreeks uitgezonden.

In december is er ook nog het EK turnen met Nina Derwael (O.V).