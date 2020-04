Sporters Remco Evenepoel en Pieter Timmers gaan tot uiterste in 'De Container Cup'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Geen Olympische Spelen, geen Play-Offs, geen EK Voetbal en mogelijk ook geen Tour de France. De sportzomer is officieel dood, en daarom brengt VIER hem naar de kijker toe met het nieuwe familieprogramma 'De Container Cup'.

Daarin nemen vanaf zondag 26 april 30 Belgische topatleten - o.a. Europees- en vice-wereldkampioen tijdrijden Remco Evenepoel en zilveren medaillewinnaar Pieter Timmers - en 10 Bekende Vlamingen het dagelijks tegen elkaar op in een even heroïsche als unieke zevenkamp. En dat doen ze allemaal in een metalen container van 12 op 2,2 meter, die tot bij hen gereden wordt. En zij krijgen maar één opdracht: zo snel en zo hard mogelijk knallen op elk onderdeel om over het hele parcours de beste tijd en score neer te zetten. Wie kroont zich uiteindelijk tot queen of king van de container?

Naast Timmers en Evenepoel geven ook Red Lions-aanvoerder Thomas Briels, veldrijder Toon Aerts, zwemster Fanny Lecluyse en haar partner en wielrenner Victor Campenaerts, judoka Dirk Van Tichelt, voetbalster Tessa Wullaert en bekende koppen Erik Van Looy en Philippe Geubels het beste van zichzelf tijdens de proeven. De andere atleten worden later bekendgemaakt.

Pedro Elias en Wesley Sonck als commentatoren

Wie sport zegt, zegt natuurlijk ook commentaar en daar zorgt niemand minder dan Pedro Elias voor, samen met ex-voetballer en Rode Duivel Wesley Sonck. Zij zullen de sportprestaties beoordelen en van de nodige omkadering voorzien.

De zevenkamp

In de zoektocht naar de meest complete sporter van het land staan er zeven uiterst compacte disciplines opgesteld waarop de crème de la crème van de Belgische topsport zich volledig moet smijten: 1,5 km lopen, een klimparcours met ‘monkey bars’ afleggen op pure armkracht, een golfbal zo ver mogelijk wegslaan, 1km roeien, 5 doelen raken met een biatlongeweer, zoveel mogelijk gewichtheffen op de bench press en 3 km fietsen. En eens hun glansprestatie geleverd is, krijgt een volgende atleet een kans in de volledig zweetvrij gemaakte en grondig ontsmette container. Een eerlijkere competitie bestaat er alvast niet, want in 'De Container Cup' heeft iedereen thuisvoordeel.

'De Container Cup', vanaf maandag 27 april van maandag tot donderdag op VIER. De eerste aflevering is uitzonderlijk op zondag 26 april.