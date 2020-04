Sofie Lemaire maakt de balans op in laatste aflevering van 'Meer Vrouw op Straat'

Foto: Canvas - © VRT 2020

'Het was een eer om zo veel wonderbaarlijke vrouwen te leren kennen, hun verhalen te mogen vertellen, hun nalatenschap te kunnen doorgeven en hen de erkenning te geven die ze verdienen', vertelt Sofie Lemaire.

In de afgelopen zeven afleveringen van de Canvas-reeks 'Meer Vrouw op Straat' liet Sofie Lemaire ons kennismaken met bijzondere vrouwen uit onze recente en minder recente geschiedenis. Vrouwen wiens boeiende en belangwekkende levensverhalen om een of andere reden tussen de plooien van de tijd verloren zijn gegaan. Zo gaf 'Meer Vrouw op Straat' vergeten vrouwen een gezicht, en vaak ook een eigen straat of plek in 'hun' stad of gemeente.

In grote steden

Want dat was natuurlijk de inzet van de campagne die Sofie in februari 2019 lanceerde in samenwerking met zeven steden (Antwerpen, Brussel, Oostende, Gent, Mechelen, Leuven en Brugge): het historisch gegroeide onevenwicht enigszins rechttrekken tussen vrouwen en mannen op het vlak van straatnamen. Dat leverde in die zeven steden alleen al 107 nieuwe straten, pleinen of andere blijvende plekken in het straatbeeld op. In heel wat steden stond het onderwerp al op de agenda, maar de campagne 'Meer Vrouw op Straat' heeft die processen hier en daar kunnen versnellen, of zelf suggesties van het publiek kunnen doorduwen.

Want ook dat daarover ging 'Meer Vrouw op Straat': de Vlamingen bewustmaken van en laten nadenken over de rol die vrouwen hebben gespeeld in onze samenleving en geschiedenis. Dat gebeurde een jaar lang online, maar ook op locatie in de 'babbelbox' die werd opgesteld in de diverse steden, op Radio 1 en uiteraard ook in de televisiereeks op Canvas.

En de rest van Vlaanderen

In de achtste en laatste aflevering focust Sofie Lemaire op de initiatieven die het afgelopen jaar in de rest van Vlaanderen ontstonden: want ook buiten de grote steden en gemeenten werd er enthousiast gereageerd op haar oproep. Het eindresultaat van een jaar campagne voeren zal worden bekendgemaakt in de laatste aflevering. Na een jaar kunnen we afklokken op 141 nieuwe vrouwennamen die op de een of de andere manier in het straatbeeld verschenen of nog zullen verschijnen.

'Ik zit al enkele weken in mijn kot te blinken van trots', zegt Sofie Lemaire. '141 blijvende herinneringen aan enkele van de meest indrukwekkende vrouwen van ons land. Met dank aan het enorme enthousiasme van het publiek en van de gemeentebesturen, die het ideetje tot een breed gedragen campagne maakten. Het was een eer om zo veel wonderbaarlijke vrouwen te mogen leren kennen, hun verhalen te mogen vertellen, hun nalatenschap te kunnen doorgeven en hen de erkenning te kunnen geven die ze verdienen. En ik hoop vurig dat deze 141 straten, pleinen, bruggen en andere herinneringen geen eindpunt hoeven te zijn voor deze campagne. Maar dat we vanaf nu meer, vaker en gemakkelijker vrouwen op het erepodium zullen plaatsen.'

Zo ligt de Mechelse Dossinkazerne sinds kort op het Irene Spickerplein, naar de gelijknamige joodse kunstenares die er verbleef en dankzij haar schilderstalent wist te overleven. Een andere joodse verzetsheldin, Mala Zimetbaum, is sinds enkele maanden vereeuwigd in een metershoog portret in Borgerhout, waar ze vandaan kwam en waar ze als jong meisje werd opgepakt. Cineaste Chantal Akerman krijgt een eigen straat in 'haar' Brussel, terwijl de stad Brugge de 16e eeuwse miniaturiste Levina Teerlinc niet alleen eerde met een straat, maar ook met haar eigen boom in het Astridpark. Leuven stelde een daad van bestuurlijke ongehoorzaamheid: de stad besloot een plein te vernoemen naar missiezuster Jeanne Devos, hoogst uitzonderlijk voor een nog (spring)levende vrouw.

De resultaten

Hieronder vind je het volledige overzicht van vrouwen die ergens in Vlaanderen een straat, plein of andere plek kregen of zullen krijgen die naar hen vernoemd wordt. De lijst van nieuwe initiatieven groeit nog wekelijks aan. De huidige lijst bevat alle namen die aan de redactie werden bezorgd tot en met 15 april 2020.

Antwerpen

Nicole Van Goethempad

Ann Salenspad

Renée Suerickx-Demarbaixstraat

Amelia Briersstraat

Jeanne Brabantstunnel

Jos Brabantstunnel

La Esterellastraat

Yasminestraat

Ann Christystraat

Marguerite Raesstraat

Ivonne Lexstraat

Octavie Beloystraat

Corry Lievensstraat

Olga Lefeberstraat

Rika De Backerstraat

Maria Van Sinastraat

Isabelle Valaeysstraat

Eulalie Cambierstraat

Ivonne Julliamsstraat

Jeanne Delhezstraat

Antoinette Feuerwerkerstraat

Mariette Druart

Mala Zimetbaum-muurschildering

Clara Peetershof

Catharina Pepijnstraat

Mathilde Schroyensstraat

Brugge

Levina Teerlinc-boom

Levina Teerlinc-straat

Robertine Devooghtstraat

Jeanne Hermansstraat

Jeanne De Beirstraat

Eleonora Verbekehof

CLUB YLA

Brussel

Suzan Danielbrug

Willy De Bruynstraat

Halte Jeanne Herreman (tram- en bushalte)

Yvonne Nevejeanstraat

Andrée De Jonghstraat

Chantal Akermanstraat

Eliane Vogel-Polskystraat

Isala Van Dieststraat

Anna Bochdreef

Suzanne Tassierstraat

Suzy Wandasschool

Gent

Annie Vandewielebrug

Hilda Daneelsstraat

Hélène Mallebranckestraat

Martha Anthonisstraat

Simonne Verhellestraat

Pierrette Cuelenaerestraat

Julienne De Plupad

Martha Grypstraat

Stephania Demoorpad

Simone Moulinpad

Marie Pollstraat

Bertha De Vriesestraat

Marthe Versichelenstraat

Suzanne Tassierstraat

Frieda Saeysstraat

Louisa D'Havébrug

Antoinette Vandeputtepad

Jenny Montignypad

Mabel Elwespad

Roza Van De Voordestraat

Elsa Guyssenspad

Homa Darabistraat

Marguerite Legotstraat

Rita Uyttendaelestraat

Huguette Ingelaerestraat

Deborah Lambilottepad

Marie Sassepad

Eliane Vogel-Polskypad

Augusta De Taeyepad

Elisabeth Drorypad

Benazir Butthostraat

Mechelen

Irene Spickerplein

Alice Nahonplein

Berthe Seroenstraat

Lukas en Maria Faid'herbestraat

Adele Colsonpaviljoen

Katelijne Janssenstraat

Feminastraat

Herapad

Demeterpad

Artemispad

Afroditepad

Venuspad

Dianapad

Anna Pauwlonaboomstraat

Prinses Harte-speelbos

Anna Van Ranstplein

Emilie Frescostraat

Gabrielle Tambuyserstraat

Leuven

Jeanne Dormaelsplein

Marie Durieuxbruggen

Isala Van Diestplein

Zuster Jules-Marie Heymansstraat

Aula Emma Vorlat

Sint-Elisabethplein

Claire Vellutstraat

Juliette Van der Schuerenstraat

Kerstine Liedekensstraat

Augusta Chiwystraat

Jeanne De Vosplein

Oostende

Rose d’Ivrypark

Sporthal Marie-Thérèse Degryse

Aimée Thononpark

Leontine Demeypark

Lucy Monti: letters op de kade

Cecile Heemspark

Genk

Zuster Berthastraat

Herentals

Mie Broosplein

Turnhout

Madam Dergenthof

Halle

Klarabrug

Geel

Emilia Biddeloostraat

Joanna Cocxstraat

Zuster Franciscastraat

Bredene

Marie Curiestraat

Rosalind Franklinstraat

Ieper

Louise De Hempad

Schelle

Anne Frankstraat

Marieke Vervoortstraat

Temse

Marie Van Brusselstraat

Hooglede

Marie Curiestraat

Roeselare

Monica Vancloosterstraat

Simonne Brugghestraat

Zelzate

Rita Gorrstraat

Madelein Kintzigerstraat

Boom

Marcelle Van Den Brilplein

Mortsel

Alice Nahonlaan

Alice Vigoureuxlaan

Oudenburg

Marguerite Deschutterplein

Kortenberg

Marie Salkinplantsoen

Lendelede

Rachel Naertpad

Bierbeek

Adelahof

Kortrijk

Doris Verlindenplantsoen

Heukelom (Riemst)

Triene Cloesjeplein

De Panne

Jane De Launoyplein

Edegem

Ida Mortelmansstraat

Zusjes De Meulemeesterstraat

Maria Propstraat

Dilsen-Stokkem

Gertrude Moors-gedenkplaat

Poperinge

Magdalenastraat

Deinze

Marie Laurentiastraat

'Meer Vrouw op Straat', dinsdag 21 april om 21.25 uur op Canvas.