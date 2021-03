Siska en Dieter gaan aan de slag met opvoedingsvragen in 'De Wonderjaren'

Opvoeden, dat doen alle ouders met vallen en opstaan. Sommigen doen het zoals hun eigen ouders, anderen met het advies van een hulpboek of gewoon op buikgevoel. In het nieuwe 'De Wonderjaren' zoeken Siska Schoeters en Dieter Coppens samen met experts een antwoord op de vele vragen die bij ouders leven.

Want bij iedere centimeter die kinderen groeien komen nieuwe vragen. Van 'Hoe krijg je slechte eters toch aan de groenten?' tot 'Wat moet je doen als je kinderen vaak ruzie maken?'. Een boeiende zoektocht die verrassend en confronterend is, maar vooral ook nieuwe inzichten oplevert.

Siska: 'Ik durf al eens een paar jobs te combineren, weliswaar altijd met een plannetje in mijn hoofd. Maar mijn belangrijkste job is toch wel mijn ‘thuiswerk’. Het zoeken naar een manier om die kleine bazekes op te voeden tot zelfbewuste, trotse en gelukkige mensjes. Een levenswerk waar al eens om gelachen en ook al eens om gehuild wordt.'

Dieter: 'Ik ben al van de Zuidpool naar de Noordpool gelift, maar papa zijn is zonder overdrijven het grootste avontuur van mijn leven. Uit 'De Wonderjaren' heb ik geleerd dat je niet per se de perfecte papa hoeft te zijn. Een kind leert ook van je tekortkomingen. Leg de lat dus niet te hoog, niet voor jezelf en niet voor je kind.'

Moet ik mijn kind genderbewust opvoeden? Moet ik me schuldig voelen als ik mijn kind geen borstvoeding geef en hoe zit dat nu met die schermtijd? Er zijn genoeg vragen om in 'De Wonderjaren' een antwoord op te zoeken. Zo gaat Siska op verkenning bij ouders die bewust kozen voor huisonderwijs, maar maakt ze ook voor het eerst kennis met een doula, ook wel bekend als een bevallingscoach. Dieter gaat meer de experimentele toer op. Hij laat kinderen naar hartenlust over hun scherm swipen, probeert te communiceren met een baby in de buik en wil te weten komen hoe kleuters met verschillende huidskleur naar zichzelf én elkaar kijken.

Elke week nodigen Siska en Dieter een boeiende bekende mama of papa uit in de studio, want over opvoeding ben je nooit uitgepraat en kan je altijd bijleren. Zo komen Sven De Ridder, Stephanie Planckaert, Joris Hessels, Linde Merckpoel, Kim Van Oncen en Philippe Geubels langs om te spreken over hun ervaringen.

Vaste experts 'De Wonderjaren'

Elke aflevering geven experts Binu Singh en Steven Gielis extra duiding bij de reportages en experimenten.

Binu Singh is kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut. Ze is voorzitter van WAIMH Vlaanderen (World Association for Infant Mental Health). Binu richtte ook het dagziekenhuis Kleine K in UZ Leuven/UPC KU Leuven op. Daar worden vooral kinderen tussen 0 en 6 jaar behandeld, met als focus de ouder-kindrelatie.

Steven Gielis is lector Orthopedagogie aan de AP Hogeschool. Daarnaast is hij auteur van tal van opvoedings- en kinderboeken en de bezieler van ZITDAZO, een online community die ouders en kinderen samenbrengt rond thema's als weerbaarheid, emotieregulatie en ouderschap. Hij is erg actief op Facebook, Instagram & TikTok met tips over mentale gezondheid en opvoeden voor tieners, jongvolwassenen en ouders.

'De Wonderjaren' is een programma van Roses Are Blue voor Eén.

'De Wonderjaren', vanaf 24 maart elke woensdag om 20.40 uur op Eén of via de VRT NU-app.