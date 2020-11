Sinterklaas vraagt bij intocht warm applaus voor alle kleine helden

Foto: Ketnet/VRT - © JOKKO 2020

Deze namiddag konden de Ketnetters veilig vanuit hun eigen huiskamer zien hoe Sinterklaas en zijn gevolg toekwamen in Antwerpen.

Door de coronapandemie kon de Intrede zoals we ze kennen niet doorgaan in de gebruikelijke vorm. En hoewel het even spannend was toen het er op leek dat er toch stoute kinderen waren, kon Sinterklaas de kinderen geruststellen: 'Er zijn dit jaar geen stoute kinderen'.

De Sint had tijdens deze bijzondere Intrede ook aandacht voor hoe moeilijk het afgelopen jaar voor kinderen geweest is. Zo moeten ze hun vriendjes missen, mogen ze niet op bezoek bij oma en opa en heel wat activiteiten mogen niet doorgaan. Maar toch zijn alle kinderen zeer flink en daarom wou hij alle kleine helden bedanken met een applaus.

Hij komt, hij komt... De Intrede van de Sint in Antwerpen

Ketnetters zagen deze namiddag hoe de Sint, Zwarte Piet en de Kapiteins vrijdagavond aanmeerden in Antwerpen. Terwijl Sinterklaas en Piet naar het Heimelijke Hoofdkwartier trokken liep Kapitein Droogdockx niemand minder dan burgemeester Bart De Wever tegen het lijf. De burgemeester van Antwerpen had goed nieuws te melden. Volgend jaar kan Sinterklaas zijn toespraak weer vanop het stadhuis houden, want dat is tiptop gerestaureerd.

Even leek het er op dat het boek van Sinterklaas zoek was geraakt maar dankzij de Stafhouder werd het toch nog teruggevonden. Niets stond de Sint nog in de weg om zijn jaarlijkse toespraak te houden en de toespraak deed hij dit jaar van op het dak van het Heimelijke Hoofdkwartier.

Sinterklaas ging kijken of er dit jaar stoute kinderen waren en dat werd nog even spannend. Zo was er Pim, 6 jaar, die haar oma had aangelijnd zoals een hond. Gelukkig kon Piet hem toch geruststellen, de oma van Pim is soms een beetje eenzaam, daarom heeft Pim iedere dag haar oma aan de lijn. Maar dan was er de kleine Jules, 5 jaar, die heeft zijn opa bijna laten stikken. Maar Zwarte Piet weet wat er écht gebeurd is. Jules had zijn opa zo hard doen lachen om hem op te vrolijken dat hij bijna stikte van het lachen. En dan werd het toch nog even heel spannend toen Sinterklaas in zijn grote boek las dat Ellie, een meisje van vier jaar haar papa had afgemaakt! Gelukkig verduidelijkte Piet dat zij een tekening had gemaakt van haar papa, maar die was niet meteen klaar en dus had ze die afgemaakt na het eten. Uiteindelijk kwamen dan toch de verlossende woorden: er zijn geen stoute kinderen dit jaar!

De Intrede werd uitgezonden op Eén en Ketnet maar voor wie het gemist heeft, zendt Ketnet de Intrede opnieuw uit: zaterdag om 18.00 uur, zondag om 8.00 uur en woensdag om 14.00 uur. Op woensdag is dat met Vlaamse Gebarentaal.

De Intrede van de Sint is een samenwerking van Ketnet met Sylvester en Stad Antwerpen.

Nieuw op Ketnet: 'Sintervraagje' en 'De Sintkrant'

Met de Intrede wordt ook het startschot gegeven voor een Sintrijke programmatie op Ketnet en Ketnet Junior. Naast 'Dag Sinterklaas' zijn er vanaf dit jaar ook twee nieuwe programma's. In 'Sintervraagje' beantwoorden kinderen vragen over Sinterklaas en zijn allerbeste vriend Zwarte Piet. In 'De Sintkrant' knutselt Conchita er op los, geeft Ramon tips en tricks over paarden, zingen Kneta Knieschijf en Ramon Sinterklaasliedjes uit volle borst en veel meer.

'Dag Sinterklaas', 'De Sintkrant' en 'Sintervraagje', dagelijks op Ketnet en Ketnet Junior en altijd via de digitale kanalen van Ketnet en Ketnet Junior en via VRT NU.