Seizoensfinale 'Familie' en 'Thuis' pas in november?

Foto: TVvisie - © Nico De Freyn 2019

Zondag maakten En en VTM bekend dat de opnames van 'Thuis' en 'Familie' onmiddellijk werden stopgezet om de crew en acteurs te beschermen tegen het oprukkende coronavirus.

Op zich heeft deze beslissing nog niet meteen gevolgen op het scherm. Zowel 'Thuis' als 'Familie' kunnen nog zonder probleem afgewerkte afleveringen blijven uitzenden tot half april. En die datum lijkt ook het onvoorziene einde te worden van de Vlaamse soaps voor dit voorjaar.



Dat bevestigde Kürt Rogiers ook bij Qmusic. 'Als ik Marc Van Ranst goed beluister, gaan wij voor mei niet opnieuw kunnen opstarten. Ik vermoed dat 'Thuis' en 'Familie' stoppen midden april en dan gewoon terug beginnen in september. Dan zou het zomaar kunnen dat we de seizoensfinale uitzenden in november, wat normaal in juni moest zijn.'

Het is afwachten of het ook zover zal komen. Hoe strikter alle richtlijnen opgevolgd worden, hoe sneller we terug het gewone leven kunnen opstarten. Ook onze redactie roept daarom op om 'in uw kot te blijven' en alle richtlijnen van de overheid zeer ernstig te nemen.



