Sean Dhondt vervangt Koen Wauters bij opname dit weekend als host van 'Snackmasters'

Foto: Qmusic © DPG Media 2019

Voor de opname van 'Snackmasters' dit weekend zal Sean Dhondt even Koen Wauters vervangen als host. Sean Dhondt springt in, omdat Koen Wauters een aantal dagen geleden positief getest werd op corona en momenteel in quarantaine thuis verblijft. Koen Wauters stelt het wel, maar neemt uiteraard geen enkel risico.

'Ik ben momenteel nog in quarantaine, dus veiligheid gaat uiteraard voor. De opnames van 'Snackmasters' kunnen op deze manier doorgaan zoals gepland, dankzij Sean die even kan inspringen om me te vervangen dit weekend', vertelt Koen Wauters.

Zodra Koen Wauters uit quarantaine gaat, neemt hij de fakkel opnieuw over. De aflevering met Sean Dhondt als host zal binnen enkele weken op antenne te zien zijn bij VTM.

Of de besmetting van Koen Wauters het gevolg is van de opnames van 'Wat Een Jaar' is niet bekend. Die werden stilgelegd nadat Jonas Van Geel positief testte.



