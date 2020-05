Schrijf je in voor een nieuw seizoen '1 Jaar Gratis'

Weet jij al lang wat je met '1 Jaar Gratis' zou doen? Is dat omdat je in het algemeen best veel weet? Schrijf je dan in voor het nieuwe seizoen van '1 Jaar Gratis'!











Thomas Vanderveken keert terug voor een tweede seizoen van '1 Jaar Gratis'. Ben je goed in quizzen en nog beter in mensen inschatten? Dan is dit spel je op het lijf geschreven. Schrijf je snel in op de website van Eén en wie weet word jij wel de volgende grote winnaar! Veel succes!



