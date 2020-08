Schitter jij in het nieuwe seizoen van 'Iedereen Beroemd'? Eén zoekt vloggers!

Schitter jij in het nieuwe seizoen van 'Iedereen Beroemd'? En zoekt vloggers!

Hoe zoek jij verkoeling tijdens een hittegolf? Wat mis je het meest in deze barre Corona-tijden? Hoe beleef jij de eerste schoolweek? 'Iedereen Beroemd' wil volgend seizoen weten wat leeft in jouw gezin, bubbel of straat!

En daarom is Eén op zoek naar enthousiaste vloggers van alle leeftijden, uit alle hoeken van het land. Vlogervaring is welkom, maar zeker niet noodzakelijk.



Schrijf je in en wie weet toont Eén binnenkort jouw beelden aan meer dan 1 miljoen kijkers.