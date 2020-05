SBS en Jani Kazaltzis lanceren nieuw contentplatform 'JANI'

Foto: TVvisie - © Roger Mortelmans 2018

Jani Kazaltzis schrijft vanaf 1 juli een nieuw verhaal bij SBS. Het multimediabedrijf achter VIER, VIJF en ZES lanceert 'JANI': een gloednieuw merk rond Vlaanderens bekendste stylist.

Het online videoplatform gaat verder dan alleen maar stylingadvies en brengt een gevarieerd contentaanbod.

Een sterk merk

'JANI' is een multiplatform brand dat telkens vertrekt vanuit Jani als persoon en zijn leefwereld. Alles draait om lifestyle in de brede zin van het woord: van fashion en beauty tot celebs en dating.

Het merk 'JANI' staat garant voor straffe videocontent die niet alleen op het splinternieuwe videoplatform Jani.be te zien zal zijn, maar ook via Facebook, Instagram en Youtube. De bedoeling is om must-see content met een meerwaarde aan te bieden en vaste afspraken te maken met de kijker.

JANI's Staycation

JANI zal op 1 juli officieel van start gaan bij SBS en dat zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Nu de kans groot is dat iedereen deze zomer noodgedwongen thuis moet blijven, zal de lancering van JANI helemaal in het teken van 'staycation' staan. Met drie nieuwe videoformats maakt JANI de zomer net dat tikkeltje aangenamer. En om het ultieme vakantiegevoel nog meer aan te wakkeren, is er Jani’s Glamp House. Dit is een wedstrijd waarbij telkens 7 vriendinnen en hun squad kans maken op een onvergetelijk weekend in een luxueus kasteel in West-Vlaanderen. Hier kunnen ze drie dagen lang genieten van een weekend in stijl waar lifestyle, beauty en fashion centraal staat.

'Wij geloven in straffe videocontent maken samen met onze partners. Niet zomaar reclame voor een merk, maar doordachte campagnes met een goed verhaal aan de basis. Geloofwaardig, authentiek én met impact. Dat krijg je alleen als jouw doelgroep ook graag kijkt naar wat wij samen brengen. En als onze merken 100% matchen qua waarden en DNA', aldus Els Vercauteren, Commercial Projects Director van SBS Belgium.

Hiermee neemt SBS de fakkel over en komt er een einde aan de samenwerking tussen Mediahuis en Jani TV.

'We hebben de afgelopen jaren heel graag samengewerkt met Jani aan Jani TV. Jani maakt nu ook voor online content de stap naar SBS en wij wensen hem hierbij veel succes. We zullen zijn avonturen met veel interesse blijven volgen en sluiten samenwerkingen in de toekomst zeker niet uit', vertelt Steven Allcock, Manager Audiovisueel Mediahuis.