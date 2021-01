SBS Belgium start 2021 ambitieus met nieuwe zendernamen

Foto: © SBS Belgium 2021

Bijna 26 jaar na de start van VT4 worden vier SBS-zenders met meer dan 30 creatieve Vlaamse schermgezichten zelfbewust volwassen met de nieuwe familienaam Play.

'Let wel: VIER, VIJF en ZES behouden hun identiteit. De kijker zal dus op geen enkel moment op zoek moeten gaan naar alle vertrouwde programma-afspraken op Play4, Play5 en Play6', weet adjunct-programmadirecteur Miguel Casier. 'Met Play bieden we ons creatief talent nog meer kansen dan de afgelopen jaren. Zo geven we carte blanche aan Kat Kerkhofs, die in Kat Zonder Grenzen een zeer uitgesproken kant laat zien vooraleer ze dit najaar opnieuw Dancing with the Stars presenteert. James Cooke werkt al maanden lang aan zijn eigen programma Leef!: geen enkele kijker zal onbewogen kunnen blijven bij de kwetsbare Vlaamse levensverhalen die James in beeld brengt.'

Programmamakers zijn bij Play ambassadeurs van hun eigen talent, die zelf met voorstellen op de proppen komen voor alle verschillende schermen. Ze zijn bereid het risico te nemen om menselijk te blijven, zich kwetsbaar op te stellen en keihard te werken om Play als Vlaamse underdog een smoel te geven. 'We zijn erg trots dat rastalenten als Joris Hessels en Dominique Van Malder ('Viervoeters') samen met Kobe Ilsen ('Blind Gekocht') dit jaar hun debuut maken op Play4. Ook Lieven Scheire maakt een gloednieuw seizoen van kaskraker 'Scheire en de Schepping'. De combinatie met talenten zoals Gilles De Coster, Wim Opbrouck, Jani Kazaltzis, Peter Van de Veire en Pedro Elias maakt van Play de creatieve broedplaats van Vlaanderen. Ook de expertise van Lotte Vanwezemael vindt bij Play in 2021 een vaste plek, zoals in 'Kat Zonder Grenzen' en 'Big Brother'.'

De groeiende SBS-zendergroep neemt in 2021 een opvallende vrouwelijke versnelling: Play7 is vanaf 2 april de gloednieuwe Vlaamse vrouwenzender. Naast veelbekeken vlogs van Julie en Kat, pakt GoPlay.be exclusief uit met nieuwe afleveringen van de massaal bekeken Vlaamse jongerenreeks 'wtFOCK'. Er wordt ook volop gewerkt aan de nieuwe jongerenreeks Panna, met niets dan voetballende Antwerpse meisjes. Op Streamz start de nu reeds spraakmakende fictiereeks 'Mijn Slechtste Beste Vriendin'. Play5 kiest uitgesproken voor fun en houdt Vlaamse gezinnen een spiegel voor in het nieuwe 'Op een Ander', maar ook gaan Vlaamse vrijgezellen en koppels opnieuw de test aan in een nieuw seizoen van het onstuimige 'Temptation Island'.

Miguel Casier: 'Ook dit voorjaar zijn 'De Mol', 'Gert en James, 'Stukken van Mensen', 'Topdokters' en intussen ook prijswinnaar 'De Container Cup' vaste waarden op familiezender Play4. 'De Rechtbank', 'Dancing With The Stars', 'Bake Off Vlaanderen', 'De Slimste Mens ter Wereld' doen ons reeds uitkijken naar het najaar. Koen Depoorter, Rik Verheye en Jelle De Beule werken in 2021 verder aan de nieuwe reeks 'Nonkels'. De fictiereeks 'Grond' van o.a. Adil en Bilall zal dit najaar reeds op Play verrassen, samen met meer dan vijftien andere nieuwkomers zoals het dagelijkse 'Dag Dokter', Julie Vermeire in 'De Redders', 'De Verhulstjes', 'Bye Bye Belgium', 'Junior Bake Off', 'Over De Oceaan', 'Big Brother', 'De Bachelorette', 'Kat zonder Grenzen', 'Leef!', '70 jaar Jacques Vermeire' en 'Viervoeters'.'



