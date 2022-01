Sam De Bruyn en Pien Lefranc vallen in voor Eva De Roo, Flo Windey presenteert eigen avondblok

Maandag start het nieuwe radioseizoen op Studio Brussel. De zender schiet dit voorjaar stevig uit de startblokken, met vertrouwde stemmen, jong talent n... een opmerkelijke invaller.

Zo horen luisteraars vanaf maandag Sam De Bruyn weer elke weekdag op StuBru. Sam presenteert samen met Pien Lefranc - onlangs nog het nieuwe gezicht tijdens DWW Radio in Mechelen - nog tot de paasvakantie de vooravond, terwijl Eva De Roo van haar moederschapsrust geniet. Flo Windey presenteert voortaan haar eigen dagelijks programma van 21.00 uur tot middernacht.

Sam De Bruyn presenteerde eerder al van 2007 tot 2015 op Studio Brussel programma's als 'Sound of Sam', 'Zet 'm op Sam' en 'Vrienden van de Radio'. In april 2021 keerde hij al eens terug naar Studio Brussel voor het gelegenheidsprogramma 'Reizen De Bruyn' en in oktober was hij co-host voor 'De Jaren Nul'. Ook nu is de vooravond een korte radio-uitstap. Voor Sam is het even terugkeren naar een oud radiolief, ad interim.

Sam De Bruyn: 'Ik dacht dat Eva De Roo mij als peter van haar verse zoon wou vragen. Bleek dat ze gewoon een interimpresentator zocht om haar te vervangen op de radio. Ik heb uiteraard ja gezegd! En ik ben héél blij dat ik upcoming radiotalent Pien Lefranc mee mag sleuren in dit avontuur. Zij barst van de goesting en heeft een moeiteloze naturel waar elke radiomaker jaloers op zou moeten zijn.'

Pien Lefranc: 'De Warmste Week hangt nog wat in m'n kleren, maar wat een start van 2022: samen met Sam De Bruyn een spitsblok op Studio Brussel presenteren! Ik heb hier wansmakelijk veel goesting in.'

'Sam De Bruyn & Pien Lefranc', maandag tot en met vrijdag elke dag van 16.00 tot 18.00 uur op Studio Brussel.

Flo Windey krijgt eigen avondblok

Flo Windey ontfermt zich vanaf maandag over haar eigen avondblok op StuBru. Van 21.00 uur tot middernacht belt ze met luisteraars, ontvangt ze bekende influencers, TikTokkers en dj's.

Flo Windey: 'Ik heb superveel zin om de nacht in te duiken met leuke gasten die komen praten over van alles: van muziek en series tot Tinder en openbare toiletten. Ik ben ook heel benieuwd welke gesprekken ik zo laat op de avond kan hebben met luisteraars. Is Madonna beter dan Metallica? Doe je de saus op of naast je frieten?'

Nieuwe faqda

Nog meer nieuws om letterlijk naar uit te kijken: binnenkort start er ook een nieuwe faqda op VRT NU. In de videoreeks gaat Flo iedere week op zoek naar antwoorden die ze zich tijdens het scrollen op het internet stelt. Vragen die je niet meteen in normale FAQ-lijsten terugvindt maar er volgens Flo wel in thuis horen.

Flo Windey, maandag tot en met donderdag elke dag van 21.00 uur tot middernacht.