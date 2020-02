Sam Bettens herbeleeft zijn jeugd in 1984 als man

1984 was een jaar om niet snel te vergeten: Prince bracht de wereldhit Purple Rain uit, Ingrid Berghmans werd wereldkampioen in het vrouwenjudo en Apple brengt de eerste Macintosh-computer op de markt. In dat jaar is Sam Bettens twaalf en heet hij nog Sarah.

In 'Groeten Uit', op dinsdag 18 februari om 20.35 uur, keert Sam samen met zijn vrouw Stef en kinderen Jett (8), Charlie (8), Taylor (23) en Justin (21) niet alleen terug naar België, maar voor even ook terug in de tijd. Terugrijden naar 1984 doet het gezin met veel gepiep in een volkswagen Caravelle. De rit mondt uit in een heuse muzikale ervaring, waar vooral de kinderen met hun muziekkennis door de mand vallen. Ook de taalbarrière levert grappige taferelen op bij het zoeken van het adres.

Bij aankomst in het huis trekken de kinderfoto’s meteen Sam’s aandacht: 'Als ik die foto’s zie, dan zie ik een jongen…' En ook de poster van Annie Lennox maakt iets los bij Sam: 'Ze was een erg goede zangeres en ik besef nu pas waarom ik zo’n grote fan was van haar. Ze had iets mannelijks en dat vond ik leuk. Ze was mijn inspiratie om zanger te worden.'

Tijdens het weekend wordt de nutella rijkelijk gesmeerd en gaat ook de kinderdroom van Sam in vervulling wanneer An Lemmens langskomt met... voetbaltruitjes! Het gezin wordt uitgedaagd op het veld door 12-jarige tegenstandertjes die hen het vuur aan de schenen leggen. Sleept het gezin de overwinning in de wacht?

Op zondag is iedereen vroeg uit de veren en daar is een goede reden voor: Sam wil zijn kinderen kennis laten maken met een vaste waarde op zondag in 1984: de mis. Net als Sam in zijn jeugdjaren, leren de kinderen hoe je een goede misdienaar wordt. 'Bijna alle jongens deden dat toen. Iedereen droeg hetzelfde, dus ik moest geen meisjesoutfits dragen. Ik deed het dus voor alle juiste redenen, behalve geloven in God', lacht Sam.

Doorheen het weekend leren de kinderen niet alleen meer over de Vlaamse gewoontes maar ook over de vele, volgens hen nutteloze, voorwerpen uit die tijd: 'Een floppy-disk en een encyclopedie? Nee dank u, dat is een donkere, enge wereld', lacht Justin. En ook de koelkast en inhoud daarvan kan de kinderen niet bekoren: 'Dat is een mini-frigo! En het vlees is ingepakt in papier?! Jullie vertrouwen dit gewoon zonder dat het afgesloten is en er ingrediënten op staan?', zegt Taylor verbaasd. Aan het einde van het weekend wil An Lemmens weten hoe iedereen dit weekend heeft ervaren en is het tijd voor een laatste foto in 1984.

'Groeten Uit', dinsdag 18 februari om 20.35 uur op VTM.