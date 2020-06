Rudi Vranckx gaat door Europa reizen

Foto: Canvas - © VRT 2019

VRT-oorlogsjournalist Rudi Vranckx gaat deze zomer een reis door Europa maken. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Vranckx wil in beeld brengen hoe Europa omgaat met de zomervakantie die er door corona helemaal anders uitziet.

Met twee ploegen in een kampeerwagen reist hij vanuit Luxemburg naar het noordoosten van Frankrijk en Duitsland tot aan de Tsjechische grens. Dan rijdt hij door Oostenrijk naar Noord-Italië. Die streek is erg zwaar getroffen door het coronavirus. Eindhalte van de reis is Umbrië, waar Rudi Vranckx zelf een tweede verblijf heeft.

Rudi Vranckx en de makers van het nieuwe programma doen ook een oproep aan Vlamngen die zich deze zomer ergens op deze route bevinden. Hij wil luisteren naar hun verhalen en hun ervaringen verwerken in de reeks.

Via Facebook kan je makkelijk met Rudi Vranckx in contact komen. Bekijk de oproep hier.

Bron: Het Nieuwsblad