Romantiek en zoektocht naar ware liefde vieren hoogtij in nieuw seizoen 'First Dates'

Foto: Eén - © VRT 2020

Het populaire 'First Dates'-restaurant opent opnieuw de deuren op En. Vanaf maandag 23 november wagen vrijgezellen uit heel Vlaanderen weer hun kans in de zoektocht naar ware liefde.

Tijdens een coronaproof en romantisch etentje met een zorgvuldig gekozen tafelgenoot leren de singles elkaar beter kennen en laten ze dieper in hun hart kijken. Geven vonken vuur of loopt het met een sisser af?

Gastheer Patrick, barman Bram en serveersters Leena en Katelen zijn opnieuw van de partij en ontvangen de gasten met liefde, goede raad en een luisterend oor. De tortelduifjes in spe laten voor en na de date in hun hart kijken: wat zoeken ze in de liefde en slaat de vonk over? Na hun First date beslissen de vrijgezellen of ze elkaar opnieuw willen ontmoeten. Schiet Cupido raak… of mist hij zijn doel?

'First Dates': coronaproof romantiek

Nu we weer met z'n allen thuis moeten blijven en onze sociale contacten moeten beperken, brengt Eén met 'First Dates' een sprankeltje liefde en vriendschap naar de huiskamers. Het 'First Dates'-restaurant opent op maandag 23 november de deuren. Vrijgezellen uit heel Vlaanderen konden zich inschrijven via de website van Eén. Bijna 7.500 singles gaven gehoor aan die oproep, zo'n 2.500 meer dan bij de eerste reeks.

Daten in tijden van corona is allesbehalve evident. Dat de crisis en de lockdown impact hebben gehad op het gevoelsleven van de vrijgezelle Vlamingen, stelde ook gastheer Patrick vast: 'Als gastheer merkte ik dat veel deelnemende vrijgezellen echt geleden hebben tijdens de lockdown dit voorjaar. Sommigen vertelden me dat ze er letterlijk wekenlang alleen voor stonden. Het is sowieso niet evident om de juiste partner te vinden, laat staan tijdens een periode waarin contacten worden beperkt en daten amper mogelijk is. Veel singles hoopten echt om bij 'First Dates' de juiste partner te vinden en grepen die date met beide handen aan als een kans op ware liefde.'

De opnames van 'First Dates' vonden plaats in augustus, toen restaurants nog open mochten. Zowel de deelnemende singles, het restaurantpersoneel als de crewleden leefden de coronamaatregelen maximaal na. Zo droeg iedereen een mondmasker en maakten de vrijgezellen vooraf de afspraak om hun date op te nemen in hun bubbel van vijf.

Gastheer Patrick: 'De mondmaskers gaven een bijzondere dimensie aan 'First Dates'. In het begin was het even wennen voor iedereen, maar na enkele minuten merkten we er niet veel meer van. De mondmaskers maakten het daten ook extra speciaal, omdat de singles hun masker pas mochten afzetten eenmaal ze op hun stoel zaten. Voor hen was dat heel spannend: net mysterieuze gasten die zich ontsluierden. Ik was zelf soms ook verrast na mijn gesprek met een single, om te zien hoe die persoon er zonder masker uitzag.'

'First Dates' in cijfers

De tweede reeks van de Vlaamse 'First Dates' levert meteen al wat interessante weetjes en uitspraken van singles op. Een greep uit het aanbod:

- Uit de 7.448 inschrijvingen werden een 70-tal duo's gekoppeld en op date gestuurd in het 'First Dates'-restaurant in Mechelen.

- De jongste vrijgezel is net 18 jaar, de oudste 85. De leeftijdscategorie 26-39 is het sterkst vertegenwoordigd onder de singles (37%), gevolgd door de groep tussen de 18 en 25 jaar (34%).

- 58% van de ingeschreven singles is man, 41% vrouw. Dat is een opvallende verandering tegenover de eerste reeks, toen vrouwen nog 61% van de inschrijvingen uitmaakten.

- 70% van de singles gaf na de eerste date aan de tafelgenoot terug te willen zien tijdens een tweede date. Dat is 10% meer dan tijdens de eerste reeks.

- Het 'First Dates'-restaurant mocht een aantal opmerkelijke singles verwelkomen: Elodie is een instagramhype onder jongeren met haar typetje 'Plinses Elotie'. Jan, met zijn 85 jaar de oudste single ooit in 'First Dates', zoekt een reis- en levensgezel. Sportliefhebbers herkennen misschien An, bobsleepilote bij de Belgian Bullets. Plussize-model Sharon verspreidt body positivity onder haar 235.000 volgers op Instagram. Karen is de stem achter de grootste dancehits uit de jaren '90, zoals 'Walk on Water' van Milk Inc. En Robin is een bekende naam in de travestiewereld met zijn alter ego 'Danity Grace'.

Wie de andere singles zijn en hoe ze worden gematcht blijft nog even geheim, maar dit lieten ze alvast optekenen:

- Elodie (23): 'Dat is toch zalig als je samen een beetje protjes en boertjes kan laten. Dat wil zeggen dat je op je gemak bent. Liefde is: samen scheetjes laten op de bank.'

- Tiziano (25): 'Ik moet iemand hebben zoals ik, maar in de vrouwelijke versie.'

- Sabrina (48): 'Mijn zoon hoopt nog meer dan ik dat het een leuke date is en een romantische klik.'

- François (63): 'Ik heb een witte roos bij voor u. Ik heb ook nog een rode roos. Maar die zit nog in mijn zadeltas. Van mijn wit paard.'

- Koen (49): 'Het was iemand zoeken of een hond kopen.'

'First Dates', vanaf maandag 23 november elke maandag, dinsdag en donderdag om 21.30 uur op Eén en op Eén via VRT NU.