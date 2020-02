Raymond Bossaerts is overleden

Zondag is acteur Raymond Bossaerts overleden. Hij werd vooral bekend door zijn rol in 'Kapitein Zeppos', maar speelde ook rollen in tal van andere Vlaamse televisiereeksen.

In 'Kapitein Zeppos' speelde Bossaerts de sympathieke Ben Kurrel. Daarnaast was hij ook te zien in andere populaire jeugdseries zoals 'Fabian van Fallada' en 'Het zwaard van Ardoewaan'. Raymond Bossaerts speelde ook de rol van André in 'Wittekerke' en kijkers van 'Thuis' herinneren zich vast nog het personage Victor Corthout.

Bossaerts werd net geen 82 jaar.



Bron: Het Nieuwsblad