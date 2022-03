Raf Van Brussel en Rani De Coninck gaan voor een andere job

Foto: Joe - © DPG Media 2022

Is dit nu de job van mijn leven of geef ik mijn carrière een nieuwe wending? Veel veertigers en vijftigers staan op een punt in hun carrière waarbij ze twijfelen of ze hun huidige job nog jaren willen blijven doen. Om hen te helpen in de zoektocht naar een nieuwe uitdaging gaan Raf en Rani vanaf maandag 14 maart iedere weekdag voor een carrièreswitch met 'Raf en Rani's Job Roulette'.