Radiozender Willy zorgt voor festivalzomer met 'Drive-in Festival'

Het coronavirus maakt een kruis over de Belgische festivalzomer, maar een zomer zonder muziek is geen optie dachten Humo, De Morgen en radiozender Willy.

Daarom slaan ze de handen in elkaar om deze zomer het 'Drive-in Festival' te organiseren, een volwaardig en veilig alternatief voor publiek én artiesten. In juli en augustus 2020 zullen op verschillende locaties in Vlaanderen gedurende vier weekends heel wat muziekliefhebbers vanuit hun eigen wagen kunnen genieten van straffe Belgische live-acts. Het principe is hetzelfde als een drive-in theater of een drive-in bioscoop, waardoor de afstandsregels ten volste gerespecteerd kunnen worden.

'Humo en De Morgen hebben een lange traditie in het ondersteunen van de Belgische muziekscène. Dergelijk ambitieus project vraagt uiteraard de nodige expertise, daarom werken we hiervoor samen met professionele partners uit de livemuziek-industrie. Met het Drive-in Festival komen we zowel de fans als de muzikanten tegemoet. In nood kent men zijn vrienden', aldus Jörgen Oosterwaal, creatief directeur van Humo en De Morgen.

Roel Spelkens, merkverantwoordelijke Willy: 'Het had onze eerste festivalzomer met Willy moeten worden. We zijn blij dat we met dit initiatief toch een boeiend en veilig alternatief voor de muziekliefhebbers van Willy kunnen aanbieden. En zo steken we ook onze lokale artiesten een financieel hart onder de riem.'

Verdere informatie over data en locatie, de line-up en tickets volgt later.