Radiozender Willy woensdag in teken van 'Belgian Music Matters'

Foto: Willy - © DPG Media 2020

De coronacrisis heeft het dagelijkse leven overhoop gehaald. Optredens worden uitgesteld of afgezegd, tours geannuleerd en concertzalen, groot en klein, sluiten de deuren tot begin april.

'Music Matters' bij Willy en daarom wil de radiozender artiesten 'van bij ons', wiens concerten in het water zijn gevallen, een hart onder de riem steken. Willy-dj’s Sofie Engelen en Annelies Orye draaien morgen, woensdag 1 april, alleen muziek van eigen bodem. Ze doen dat tussen 10-16u onder de noemer 'Belgian Music Matters'. 'Als muzikale troost laten we onze Belgische artiesten bij ons 'optreden' via de radio. Het wordt een toffe mix van gevestigde waarden, 'vergeten' bands uit het verleden en nieuw talent', zegt Sofie.

Sofie en Annelies hebben de Willy-luisteraars opgeroepen om hun favoriete Belgische plaat aan te vragen. Maar welke Belgisch platen staan eigenlijk bij Willy-dj’s Sofie en Annelies bovenaan het lijstje?

Top 3 Sofie Engelen:

The Hickey Underworld - Future words

Wizards of Ooze- Trippin

Toy - Suspicion

Top 3 Annelies Orye:

The Sore Losers - Girl’s Gonna Break It

Goose - Synrise

Benny Zen & The Syphilis Madmen - Run Back To The Safety Of The Town