Radiocoryfee Lutgart Simoens overleden

Foto : © VRT 2020

Een van de warmste stemmen van Vlaanderen is niet meer. Radiocoryfee Lutgart Simoens is overleden, dat meldt de VRT. Simoens werd 92 jaar. Bij vele Vlamingen is ze bekend als de stem van 'Vragen Staat Vrij', het populair verzoekprogramma van Radio 2 op zondagavond.

'Vragen Staat Vrij' presenteerde zij 23 jaar op Radio 2. Het was een enorm succes. Maar Simoens heeft nog veel meer radio gemaakt. In haar beginjaren maakte ze voor de toenmalige BRT het allereerste popprogramma voor tieners: 'Toppers voor Tieners'. Ze interviewde alle grote namen van toen. Van Fats Domino tot Mick Jagger.

Lutgart Simoens was afkomstig uit West-Vlaanderen, maar verhuisde naar Antwerpen. Na een tijdje in Kortrijk en Brussel te werken voor BRT 2, nu Radio 2, verhuisde ze naar Omroep Antwerpen. Daar groeide ze uit tot één van de populairste radiostemmen van Vlaanderen, ruim 40 jaar lang.

Van 1969 tot 2011 presenteerde ze 'Vragen Staat Vrij'. Rode draad in het programma waren verzoekjes en brieven van luisteraars. Tegelijkertijd presenteerde ze ook lange tijd 'Platenpoets' op vrijdagochtend. Hoogtepunt was haar interview met koningin Fabiola in 1984. Het was de eerste en enige keer dat Fabiola een interview gaf.



In 1993 ging ze met pensioen. Ruim 21 jaar later werd ze tijdens een viering van '100 jaar Radio' uitgeroepen tot de beste radiofiguur van de afgelopen decennia.



Privé kende Simoens heel wat tegenslagen. Het verlies van haar echtgenoot én haar tweede partner, maar ook het overlijden van 2 van haar kinderen viel haar zwaar. In 2018 gaf ze aan dat het voor haar genoeg geweest was. Twee jaar eerder tekende ze een wilsbeschikking die bepaalde dat ze zelf wilde kiezen wanneer ze zou inslapen. 'Ik heb lang genoeg geleefd', vertelde ze toen aan Het Laatste Nieuws.

De lockdown eerder dit jaar viel haar zwaar. Dat vertelde ze in Knack. Simoens verbleef de voorbije jaren in een woonzorgcentrum in Edegem. Ze werd 92 jaar.

Een fragment uit 'Vragen Staat Vrij' uit 1984