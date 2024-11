Radio2 zorgt voor het gezelligste eindejaar in Roeselare

Radio2 maakt het van maandag 9 december tot en met 31 december gezellig in Roeselare. De Grote Markt en de omliggende straten worden er gehuld in gezellige kerstfeer.

Neem een kijkje in de glazen Radio2-studio of ga lekker opwarmen in het Radio2 Wintercafé. Van 25 tot 31 december volg je er live de 'Radio2 Top2000 Allertijden'. En alsof dat nog niet genoeg is zullen er de komende weken ook heel wat gratis optredens zijn van ronkende namen als Helmut Lotti, Garry Hagger, The Starlings, Wim Soutaer en Bart Herman.

Radio2 maakt drie weken lang radio vanuit Roeselare

Van maandag 9 december tot en met dinsdag 31 december maakt Radio2 drie weken lang radio van op de Grote Markt in Roeselare. Onder meer 'Radio2 Ann&Daan', 'WinWin' met Xavier Taveirne en 'Radio2 Spits' met David Van Ooteghem zullen vanuit Roeselare presenteren.

'Dagelijks bereiken we met Radio2 meer dan 1 miljoen luisteraars. We vinden het belangrijk om te blijven vernieuwen en actief in te spelen op wat er leeft in Vlaanderen. En uiteraard trekken we er ook graag op uit om de luisteraars te ontmoeten. We nodigen de Radio2-luisteraars uit om een kijkje te komen nemen in onze studio in Roeselare. Je kan één van de vele optredens meepikken. Of gezellig iets komen drinken in het Radio2 Wintercafé. En tussen Kerst en Nieuw draait Radio2 de hits allertijden van de vele stemmers op de 'Radio2 Top2000', aldus Rino Ver Eecke, netmanager Radio2.

Wie volgt Will Tura op als nummer één van de grootste top van het land?

Radio2 trapt het eindejaar op gang met de 'Radio2 Top2000 Stemweek' van woensdag 4 december tot en met woensdag 11 december gepresenteerd door Caren Meynen, Kim Debrie en Benjamien Schollaert zijn je gids. Wat is jouw favoriete nummer allertijden? Wie volgt Will Tura met 'Eenzaam zonder jou' op als de ultieme nummer één. ​ Laat het ons weten en stem voor je top 3 via radio2.be.

Tussen Kerst en Nieuw komt de 'Radio2 Top2000 Allertijden' naar Roeselare, met live radio 24 op 24 én dagelijkse gratis concerten. Geniet in Roeselare van optredens van onder meer Helmut Lotti, Garry Hagger, The Starlings, Wim Soutaer en Bart Herman. Benieuwd wie er dit jaar nog allemaal naar Roeselare afzakt? Hou radio2.be in de gaten.

Peter Van de Veire opent de 'Radio2 Top2000 Allertijden' op zaterdag 25 december om 9.30 uur. De Radio2-luisteraars kunnen dan ook stemmen voor de top 20. Kom langs in Roeselare voor de allerbeste muziekiek helemaal gekozen door de luisteraars of ontmoet één van onze Radio2-Dj's uit de regio's. Want zij gaan op pad om te ontdekken hoe er in hun regio gestemd wordt. Peter Van de Veire sluit de 'Radio2 Top2000 Allertijden' af en maakt de winnaar bekend op dinsdag 31 december omstreeks 18.00 uur.