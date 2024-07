'Radio2 Eregalerij' helemaal 'Enamorada' op Belle Perez, Peter Vanlaet, Natalia en Raymond van het Groenewoud

Donderdag 11 juli, op de Vlaamse feestdag, maakten Ann Reymen op Radio2 en Peter Hermans op Radio Bene bekend dat de 'Radio2 Eregalerij' dit jaar plaatsvindt op donderdag 17 oktober.

In Kursaal Oostende viert Radio2 die avond artiesten voor een Leven vol muziek en worden enkele legendarische nummers opgenomen in de 'Radio2 Eregalerij'. Daarbij horen natuurlijk optredens van heel wat artiesten van bij ons, samen met een liveband.

'Een kroon op het werk'

Tijdens deze 22ste editie van 'Radio2 Eregalerij' wordt Peter Vanlaet opgenomen in de Eregalerij voor een Leven vol muziek. Met dit initiatief bekroont Radio2 jaarlijks zowel artiesten als tijdloze nummers die veel betekenen voor de Belgische muziekwereld. Peter reageerde vanochtend op het nieuws bij Ann Reymen op Radio2 en Peter Hermans op Radio Bene.

Peter Vanlaet: 'Een leven vol muziek, muziek in majeur en mineur, met ups en downs, vallen en opstaan. Een plaats in 'Radio2 Eregalerij', naast de groten van bij ons, is een grote eer en een kroon op het werk tot hiertoe… al zijn we nog maar ergens halverwege. Dankjewel Radio2!'

Drie nummers opgenomen in 'Radio2 Eregalerij'

Daarnaast worden de nummers 'I've only begun to fight' van Natalia, 'Enamorada' van Belle Perez en 'Twee meisjes' van Raymond van het Groenewoud opgenomen in de Eregalerij.

'I've only begun to fight' is misschien wel een van de meest iconische nummers van Natalia. De song was haar tweede single, kwam uit in 2003 en werd geschreven door Jan Leyers en Michael Garvin.

Natalia: 'Ongelooflijk vereerd en humble dat ‘I've only begun to fight’ in de 'Radio2 Eregalerij' zal opgenomen worden. Mijn strijdsong, maar ook de song die samenhorigheid creeert zoals geen andere melodie dat kan!'

Ook 'Enamorada' van Belle Perez kwam in 2003 uit en won toen Zomerhit. Belle schreef zelf mee aan het nummer samen met Fernando De Meersman, Juan Guerrero, Juan Sarria en Patrick Renier.

Belle Perez: 'In het jaar dat ik 25 jaar carrière vier, is deze erkenning voor ‘Enamorada’, mijn Zomerhit uit 2003, een extra kers op de verjaardagstaart. Het is een nummer dat altijd in mijn setlist zit en waar mensen tijdens optredens echt op zitten wachten. Ik zie, wanneer de song wordt ingezet, direct de opgeklaarde gezichten die instant meezingen. Heerlijk! Zeker als je weet dat de song als betekenis ook de boodschap rond verliefd zijn en het kloppen van het hart (boom boom) meedraagt.'

'Twee meisjes' is een van de populairste nummers van Raymond van het Groenewoud en kwam uit in 1996. Raymond schreef de song zelf in Italië: 'Ik ben heel blij met dit nieuws. De song zat in m’n hoofd na een warme siësta op een Italiaans strandje bij het Lago Maggiore. Ik dacht, o wee, die melodie wil ik niet kwijtspelen, dus ik maar dapper herhalen en hernemen tot we eindelijk op de hotelkamer beland waren.'

Groot hart voor muziek van hier

Het is duidelijk: Radio2 en Radio Bene hebben een groot hart voor muziek van bij ons, het hele jaar door. Wie samen met Radio2 de Vlaamse muziek, artiesten en makers achter de schermen in de bloemetjes wil zetten, kan vanaf nu tickets voor 'Radio2 Eregalerij' op donderdag 17 oktober kopen via de website van Radio2.

'Radio2 Eregalerij' wordt een schitterende liveshow in Kursaal Oostende vol Vlaamse artiesten, waaronder al zeker Natalia, Belle Perez, Raymond van het Groenewoud en Peter Vanlaet. De volledige line-up wordt later bekendgemaakt, net als de presentatie.

'Radio2 Eregalerij', donderdag 17 oktober live in Kursaal Oostende.