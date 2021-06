Radio-dj Elke Van Mello neemt afscheid van Joe

Elke Van Mello heeft beslist om afscheid te nemen van Joe. Elke startte in 2005 als radiopresentatrice bij Joe - het toenmalige 4fm - en maakte in 2008 de overstap naar Qmusic. Daar presenteerde ze tot en met 2010 de ochtendshow als sidekick van Sven Ornelis en Krt Rogiers. Haar radioverhaal kreeg vanaf 2011 een mooi vervolg bij Joe, waar ze de afgelopen tijd 'Joe Funk & Disco Fever' presenteerde op vrijdagavond. Elke is nu vrijdag 25 juni tussen 21.00 en 00.00 uur voor de laatste keer te horen bij Joe.

Elke Van Mello: '24 jaar was ik toen ik in 2005 mijn diploma Woordkunstenaar behaalde. Drie dagen later begon mijn radio-avontuur bij 4fm. De laatste jaren kreeg ik naast mijn radiowerk ook mooie kansen als actrice en voiceover. Ik ben dankbaar dat ik dit altijd heb mogen en kunnen combineren met alles wat ik deed bij de radio. Maar ik voel al een tijdje dat het werken in het weekend begint te wegen. Al bouw ik de leukste radiofeestjes met 'Joe Funk & Disco Fever', of sta ik paraat om collega’s in het weekend en tijdens schoolvakanties te vervangen, ik voel dat ik verlang naar meer tijd met mijn man Jan, hond Charlie, familie en vrienden. Het was een moeilijke beslissing. Radio zal altijd mijn eerste en grootste liefde blijven. Na deze radiopauze hoor je me wel terug ergens opduiken. De deur van Joe en DPG Media staat nog steeds voor me open hoor ik, en dat is fijn om te weten. Ik wil Joe, Qmusic en alle luisteraars bedanken voor de afgelopen 16 jaar. Tot snel!'

Robin Vissenaekens, channel manager Joe: 'We gaan de vrolijke lach in haar stem zeker missen bij Joe. Ze heeft zich jaren gesmeten en ik ben ervan overtuigd dat onze wegen elkaar opnieuw zullen kruisen. Ik wens haar veel succes met alle plannen die ze heeft.'