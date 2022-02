Radio 2 zoekt 1.000 Wéldoeners

Vrijwilligers zijn bijzonder schaars. En toch zijn ze ontzettend hard nodig. Daarom slaan Radio 2 en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk de handen in elkaar om het vrijwilligerswerk in Vlaanderen een boost te geven.

Samen zoeken ze 1.000 Wéldoeners, nieuwe vrijwilligers, die tijdens de Week van de Vrijwilliger (van zaterdag 26 februari tot zondag 6 maart) willen proeven van vrijwilligerswerk. Heel wat Radio 2-stemmen, met David Van Ooteghem op kop, alle Vlaamse partijvoorzitters en andere bekende gezichten steken volgende week hun handen uit de mouwen.

Radio 2 Wéldoeners

Volgende week maken Ann Reymen en David Van Ooteghem een hele week Radio 2 Wéldoeners. Ann brengt het vrijwilligerswerk in Vlaanderen in kaart en praat met luisteraars die proeven van 2 uur vrijwilligerswerk. 's Ochtends grasduint ze in de vacatures. En samen met de luisteraars kiest ze de plek waar David in de namiddag aan de slag gaat.

Bekende gezichten

David vervult verschillende vacatures op verschillende locaties. Maar hij doet dat gelukkig niet alleen. Ook Radio 2-collega's Kim Debrie, Siska Schoeters, Daan Masset, Benjamien Schollaert en Cathérine Vandoorne dragen hun steentje bij.

De buitenhokken van de wilde vogels reinigen in het Vogelopvangcentrum in Malderen? Drijvend afval per kajak uit het kanaal vissen? Of toch liever wafels bakken voor thuislozen in Brussel? Alles kan. David maakt elke dag live radio vanop de locatie waar hij heen wordt gestuurd. Hij neemt ook een bekend gezicht mee. Onder meer Gers Pardoel, Peter Vanlaet, Saartje Vandendriessche en Koen Crucke vrijwilligen mee.

Vlaamse partijvoorzitters

Ook alle Vlaamse partijvoorzitters vullen een vacature in. Joachim Coens, Egbert Lachaert, Bart De Wever, Tom Van Grieken, Connor Rouseau en Meyrem Almaci tekenen stuk voor stuk present.

Volg Radio 2 Wéldoeners de hele week op Radio 2. Doe mee, zoek een geschikte vacature en stel je kandidaat op weldoeners.be.

'Radio 2 Wéldoeners', van maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur op Radio 2.