Radio 2 verplaatst 20 jaar Eregalerij naar donderdag 24 september

Christel Van Dyck en Jan Leyers maakten op Radio 2 een nieuwe datum voor De Eregalerij bekend. De feestelijke editie van 20 jaar Eregalerij zal doorgaan op donderdag 24 september in Kursaal Oostende.

Dit jaar worden Soulsister en Wouter Van Belle gevierd tijdens het jaarlijkse feest voor een leven vol muziek.

Jan Leyers (bij Christel Van Dyck): 'Ik schrijf de datum al in potlood op. Want dat is nog zoiets van deze periode. Eindelijk ken ik meer dan een viroloog. Twee weken geleden was dat enkel Marc Van Ranst. Nu herken ik er zeker al vijf. En een van die virologen zei deze week dat we nog tot 2021 af en aan die maatregelen zullen moeten invoeren. Dus ik schrijf de datum in potlood op... (lacht) We zullen er zijn!'

Tickets voor de oorspronkelijke datum (donderdag 19 maart) blijven gewoon geldig. Iedereen die een ticket kocht wordt gecontacteerd.

Beste Buren Huiskamerconcerten

Met een nieuwe datum voor De Eregalerij blijft Radio 2 de Vlaamse muziekproductie ondersteunen. Ook in corona-tijden brengt Radio 2 Vlaamse artiesten naar alle huiskamers, via de Radio 2 app. Gisteren nog gaven The Starlings, Gene Thomas en Willy Sommers een uniek Beste Buren huiskamerconcert. Straks om 14.30 uur is het de beurt aan Sasha & Davy, Metejoor en Bent Van Looy. Meekijken kan via de Radio 2 app, te downloaden op smartphone of via app.radio2.be.