'Radio 2 Top 2000': gloednieuwe eindejaarslijst 24/7 tussen kerst en nieuw

Het eindejaar is traditioneel de gezelligste periode van het jaar op Radio 2. Dat is ook nu - ondanks de omstandigheden - niet anders. Want speciaal om het jaar in schoonheid af te sluiten, lanceert Radio 2 een volledig nieuwe eindejaarslijst: de 'Radio 2 Top 2000'.

Dat zijn 24/7 de grootste hits aller tijden. Met een resem Radio 2-presentatoren, bekende gasten, optredens in de Radio 2-app en live beleving in stad Roeselare.

Nieuwe eindejaarslijst op Radio 2 en Eén

Radio 2 zal ook dit jaar traditiegetrouw muzikaal aftellen naar het eindejaar. Dat doet de zender voor het eerst met dubbel zo veel platen: de 'Radio 2 Top 2000'. Het wordt een volledig nieuwe lijst met de grootste hits aller tijden, gekozen door de luisteraars, een week lang, live op Radio 2. Tijdens de week is de 'Radio 2 Top 2000' ook te zien op Eén.

Rino Ver Eecke (nethoofd Radio 2): 'Dit eindejaar zet de VRT extra in op gezelligheid en ook Radio 2 doet mee. Daarom wordt onze eindejaarslijst extra lang met heel veel beleving. De Radio 2-presentatoren staan dag en nacht paraat om de leukste radio te maken. Onze grootste plannen hebben we moeten opbergen voor volgend jaar. Toch kunnen we in Roeselare een aantal fijne momenten creëren met een muzikale zoektocht en andere Radio 2-verrassingen. En ook de artiesten van bij ons zullen we volop steunen met live optredens… Kortom: de luisteraars zullen volop verwend worden op de radio, in de Radio 2-app, op Eén en VRT NU.'

Bekende gasten en optredens in Radio 2-app

Radio 2-presentatoren Siska Schoeters, Ann Reymen, Niels Destadsbader, Daan Masset, Peter Verhulst, Anja Daems, Kim Debrie, Caren Meynen, Sharon Slegers, Karolien Debecker, Catherine Vandoorne, Filip Ledaine, Iris Van Hoof en Dirk Ghijs draaien een week lang alle hits aan elkaar. Maar ze doen dat niet alleen. Ze ontvangen elke dag de ene na de andere bekende gast in de radiostudio. Ook 's nachts gaan ze door. Speciaal voor iedereen die zich inzet voor anderen in deze moeilijke tijden, zoals het zorgpersoneel, en zij die onze eindejaarsdagen zo aangenaam mogelijk proberen te maken.

Maar er is niet alleen muziek op de radio. Luisteraars kunnen zich ook elke dag verwarmen aan live optredens van bekende artiesten in de Radio 2-app. Niels Destadsbader, Mama's Jasje, Bart Kaëll, Laura Tesoro, The Starlings, Bart Peeters, Willy Sommers, Ozark Henry en Metejoor zijn alvast van de partij.

'Radio 2 Top 2000 Quiz'

Weet jij alles over de artiesten en hun bekende hits? Perfect! Vanaf zondag 5 december kan het aftellen naar de grootste hits aller tijden echt beginnen. Want dan geeft Ann Reymen de aftrap van de 'Radio 2 Top 2000 Quiz'. Wie van de twee bekende gasten heeft het strafste muzikale brein? Je ontdekt het drie zondagen op rij (zondag 5, 12 en 19 december) om 12.00 uur op Radio 2. Is dat ook nog veel te lang wachten? Meequizzen kan nu al op radio2.be.

Live beleving in Roeselare

Radio 2 trekt voor het eerst tijdens de eindejaarslijst ook naar buiten. Meer bepaald naar de stad Roeselare. De radiozender start er de stemming van de 'Radio 2 Top 2000' officieel op zaterdag 4 december. Iedereen kan live op de radio zijn stem uitbrengen bij vliegende reporter Anja Daems. Ondertussen trakteren enkele artiesten uit de 'Radio 2 Top 2000' op een verrassing in het centrum van de stad.

Maar ook de rest van de maand december zorgt de eindejaarslijst voor extra beleving in Roeselare. Zo kan kan iedereen op de Radio 2 IJspiste schaatsen op de grootste hits aller tijden. En op zaterdag 11 december brengt het Radio 2 Koor, samen met gastartiest Willy Sommers, live de grootste hits uit de 'Radio 2 Top 2000' in een prachtig koorarrangement van topdirigent Hans Primusz. Alles vindt plaats in een uniek historisch decor in het centrum van Roeselare.

Zin om de benen te strekken in de stad? Doe dan vanaf zaterdag 11 december mee met de 'Radio 2 Top 2000'-wandelzoektocht en ontdek verschillende bezienswaardigheden, winkels en horecazaken in Roeselare. Bij elke tussenstop vind je aan het raam een albumhoes uit de 'Radio 2 Top 2000' met een vraag én een weetje over de handelszaak en de muzieklijst.

'Radio 2 Top 2000', van zaterdag 25 tot en met vrijdag 31 december op Radio 2 en Eén.

Stemmen voor de 'Radio 2 Top 2000' kan vanaf zaterdag 4 december tot en met zondag 12 december.