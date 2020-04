Radio 2 steunt Vlaamse humoristen met 'Humor in uw kot'

Foto: Radio 2 - © VRT 2020

Radio 2 kent een hele traditie van lachen en humor. Programma's als 'De Zoete Inval' en 'De Rechtvaardige Rechters' haken wekelijks in op de actualiteit en zorgen voor de nodige dosis humor en relativering.

Met 'De Humorklas', de tweejaarlijkse zoektocht naar nieuw comedytalent in Vlaanderen, geeft de zender ook onbekend humortalent de kans om zich te bewijzen. Als grote supporter van de Vlaamse comedy steekt Radio 2 - naast de steun voor de Vlaamse artiesten - deze periode ook graag de Vlaamse humoristen een extra hart onder de riem. Onder het motto 'Humor in uw kot' geven vijf humoristen tijdens Spits een week lang het beste van zichzelf in de Radio 2-app.

Henk Rijckaert (maandag in 'De Madammen'): 'We zitten tijdens deze coronatijden allemaal met onze kroost thuis, maar wat doe je daar in godsnaam heel de dag mee. Hoe hou je je kinderen bezig? Ik wil de Radio 2-luisteraar daarbij helpen. Zij mogen mij via de Radio 2-app hun vragen stellen en ik ga dan mijn best doen om passende oplossingen te bieden. Op mijn manier uiteraard!'

Siska Schoeters waarschuwt Henk alvast: 'Ik heb gehoord dat die app van Radio 2 bloedheet staat door de vele vragen die er komen. Heter dan die barbecue van gisteren. Je gaat dus je werk hebben, Henk!'

Op de affiche

Maandag 6 april: Henk Rijckaert

Dinsdag 7 april: Erhan Demirci

Woensdag 8 april: Han Solo

Donderdag 9 april: Jeron Dewulf

Vrijdag 10 april: Urbanus

Samen met de luisteraars

De humorist van de dag vertelt bij David Van Ooteghem in 'Spits' hoe hij zijn sketch precies zal aanpakken. Aansluitend geeft hij het beste van zichzelf in de Radio 2-app. Elke humorist is vrij in aanpak en in stijl. Bovendien zal hij ook grappen maken met en improviseren op input die hij krijgt van de Radio 2-luisteraars. Meekijken kan van maandag tot en met vrijdag vanaf 16.45 uur via de Radio 2-app, te downloaden op smartphone of via app.radio2.be.

'Humor in uw kot', van maandag 6 tot en met vrijdag 10 april dagelijks om 16.45 uur in de Radio 2-app.