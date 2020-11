Radio 2 brengt met speciale uitzending vanmiddag hulde aan Lutgart Simoens

Radiocoryfee Lutgart Simoens was meer dan 40 jaar lang een van de bekendste radiostemmen van Vlaanderen. Om haar te eren zendt Radio 2 maandagmiddag een speciale 'De Pré Historie' uit, met muziek door haar gekozen, interviews, originele fragmenten, én een afscheidsbrief van Lutgart voor de Radio 2-luisteraars.

Rino Ver Eecke (nethoofd Radio 2): 'Lutgart Simoens was het grootste icoon op de radio in Vlaanderen. Ze was als collega en mens even warm als haar stem in het legendarische Vragen staat vrij. Ze was de grondlegger van de interactie op radio. Mensen samenbrengen en verbinden, dat deed ze letterlijk met een brief en een plaat. Eenvoudige radio die recht naar het hart ging. Daarom verdient Lutgart een speciale versie van 'De Pré Historie' om samen met die vele luisteraars herinneringen op te halen. Een mooi eerbetoon voor een van de grootste Madammen op Radio 2.'

LEES OOK: Radiocoryfee Lutgart Simoens overleden

Exclusieve afscheidsbrief

In 'De Pré Historie' van Lutgart Simoens overloopt Guy De Pré het boeiende leven en de schitterende radiocarrière van Lutgart, van het prille begin tot haar afscheid van de radio en van het leven. Dat afscheid nemen doet ze overigens met een originele en exclusieve brief voor de luisteraars van Radio 2 die haar altijd een warm hart hebben toegedragen. Alle muziek in dit twee uur durende programma werd door Lutgart zelf gekozen en er zitten enkele onverwachte nummers tussen.

Het interview dat Guy rond de jaarwisseling van Lutgart afnam wordt afgewisseld met oudere interviews met Lutgart en met fragmenten uit succesvolle radioprogramma's van haar zoals 'Vragen Staat Vrij' en 'Platenpoets'. Maar ook enkele verrassende presentaties zoals een optreden van Roy Orbison in een Antwerpse zaal in de jaren 60.

Reacties

Guy zelf beschouwt het na al die jaren nog altijd als een eer dat hij in de jaren 70 samen met Lutgart radioprogramma's heeft mogen presenteren bij BRT 2 Omroep Antwerpen. Lutgart is sindsdien zijn radiomoeder, en die van heel veel collega's en luisteraars.

Aansluitend op 'De Pré Historie' reageren luisteraars en bekende Vlamingen nog op het afscheid van Lutgart in 'De Topcollectie' bij Peter Verhulst van 15.00 tot 16.00 uur.

'De Pré Historie' van Lutgart Simoens, maandag 16 november van 13.00 tot 15.00 uur op Radio 2.

'De Topcollectie', maandag 16 november van 15.00 tot 16.00 uur op Radio 2.



Lees ook: