Radio 1 viert 1000ste aflevering van 'De wereld van Sofie'

'De wereld van Sofie', het bekende Radio 1-programma gepresenteerd door Sofie Lemaire, viert zijn 1000ste uitzending. Voor dit unieke jubileum – hoeveel radioprogramma's kunnen zeggen dat ze 1000 kaarsjes mogen uitblazen? – trakteren Sofie en haar team met een feestuitzending op zondag 15 september, tussen 11.00 en 13.00 uur.

Het programma wordt live gemaakt voor een publiek van 1000 luisteraars, in De Roma in Antwerpen. De zaal is ondertussen helemaal uitverkocht, maar meevolgen kan natuurlijk op Radio 1, via de livestream op VRT MAX of in de Radio 1-app.

Door de jaren heen ontving Sofie Lemaire in 'De wereld van Sofie' honderden experten die interessante inzichten brachten over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Een aantal sprekers kwam verschillende keren langs: socioloog Walter Weyns, relatie-expert Rika Ponnet, filosofe Alicja Gescinska en historicus Jonas Roelens. Stuk voor stuk weten ze de luisteraars telkens weer te verrassen met hun expertise.

Waarom we bijvoorbeeld een totaal verkeerd beeld van de middeleeuwen hebben. Of hoe geluk als een vogeltje is: het komt soms op onze schouder zitten, maar is toch moeilijk te vangen. Dat we in een relatie de andere nooit echt helemaal kunnen kennen. Of waarom mensen geneigd zijn bij problemen op zoek te gaan naar een zondebok.

Allemaal fijne weetjes en wie weet: levensveranderende inzichten. Daarom mogen deze bijzondere experten aanzitten aan de feesttafel van Sofie.

In de jubileumuitzending vraagt Sofie wat voor hén persoonlijk, binnen hun vakgebied, de belangrijkste eyeopeners zijn geweest.

Trouwens, geen feest zonder muziek en daar zorgen DAAN, Eefje de Visser, ’t Hof van Commerce en Aili voor.

Sofie Lemaire: 'Ik ben zo trots dat we zondag onze 1000ste aflevering uitzenden. Toen we het programma opstartten, vroegen mensen me vaak wat ik na Kerstmis ging doen, als alle onderwerpen op zouden zijn. 1000 afleveringen later ben ik enorm trots op het doorzettingsvermogen, de vindingrijkheid en de goesting van het hele team om elke dag weer een uitzending rond te krijgen. Ik kijk er naar uit om 1000 van onze luisteraars te kunnen ontmoeten en samen met hen het glas te mogen heffen op zoveel radioplezier.'

'De wereld van Sofie', aflevering 1000, zondag 15 september van 11.00 tot 13.00 uur live vanuit De Roma in Antwerpen op Radio 1 en VRT MAX.